Mikel Arteta réserve des éloges particuliers à Martin Odegaard alors que le rôle d’Arsenal est expliqué

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a choisi Martin Odegaard comme l’une des stars de la victoire 5-0 du Boxing Day contre les lutteurs de Premier League Norwich.

L’international norvégien aidé les deux premiers buts des Gunners alors que les Gunners prenaient la tête. S’il s’agissait d’une performance spéciale du joueur de 22 ans, c’est un signe de sa forme récente.

En effet, il a désormais inscrit trois buts et trois passes décisives lors de ses six derniers matchs.

Arteta a déclaré sur le site officiel de son club : « Je pense qu’il joue incroyablement bien. Il nous aide beaucoup, il fait glisser l’équipe ensemble et je suis vraiment content de lui.

« C’était très bon [today]. Une journée vraiment traditionnelle dans ce pays et jouer au football dans cette ambiance, c’était super.

De nombreux coéquipiers d’Odegaard reproduisent sa forte forme.

L’attaquant Alexandre Lacazette a marqué et aidé contre Norwich, tandis que Bukayo Saka a ajouté deux buts.

Enfin, Emile Smith Rowe, qui a dû jouer sur le banc ces dernières semaines, a continué de faire ses preuves. En fait, il a marqué lors de sa troisième apparition consécutive de remplaçant pour porter le score à 5-0 en fin de match.

Arteta a ajouté: « Je pense que nous avons très bien joué et joué, nous avons été très constants et une vraie menace tout au long du match et je suis vraiment satisfait de la façon dont nous avons attaqué et défendu. »

Arsenal, qui a perdu ses trois premiers matches et est donc resté en bas, a récemment connu une mauvaise passe avec des défaites contre Liverpool, Manchester United et Everton après avoir organisé une série de 10 matchs sans défaite auparavant.

Cependant, ils ont maintenant entamé une autre bonne série de cinq victoires consécutives, n’encaissant que deux fois au cours de cette période.

Le milieu de terrain Thomas Partey a été influent dans la salle des machines d’Arsenal et il a parlé de la joie de faire partie de l’équipe.

Partey profite d’un rôle avec Arteta, Arsenal

L’international ghanéen a déclaré : « C’est très agréable, j’aime beaucoup jouer avec eux.

« Ce sont de bons talents, beaucoup de gens autour peuvent jouer avec eux et ils ont beaucoup de qualité devant le but et ils peuvent marquer à tout moment, donc c’est un moment joyeux de jouer avec eux.

« Nous nous sentons très heureux. C’est un jeu que nous avons vraiment apprécié. Nous avons eu quelques matchs maintenant où l’équipe se porte très bien et est performante et je pense que c’est ce que nous devons continuer à faire.

« Je pense que nous travaillons plus dur, nous faisons ce que nous avons à faire, tout le monde joue très bien son rôle et c’est la mentalité avec laquelle l’entraîneur veut que nous jouions et que nous profitions du terrain et c’est ce que nous faisons. «

Cependant, Pierre-Emerick Aubameyang ne profite pas de sa récente course. Il a été limogé suite à une faute disciplinaire. Arteta est resté muet sur son avenir lorsqu’on lui a demandé à nouveau après le match de Norwich.