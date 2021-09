Mikel Arteta ressemble à un manager mort marchant à Arsenal

Pour les fans d’Arsenal, cela doit encore ressembler à du déjà vu. Et encore. Et encore. Et ainsi de suite, à l’infini. En effet, cela fait sans doute maintenant plus de 15 ans que le club n’avait pas eu de manager digne du titre, quand Arsène Wenger n’était que le brillant manager qui se concentrait exclusivement sur ce qui se passait sur le terrain, avec son bras droit, David Dein, s’occuper des affaires en dehors du terrain. Après que Dein a quitté le club en 2007, après s’être brouillé avec le reste du conseil d’administration d’Arsenal, Wenger, plutôt que d’exiger que le club remplace Dein par un PDG de la même expérience, a fait sa propre prise de pouvoir et est devenu à la fois un manager et un quasi- PDG. Le résultat a été qu’il a perdu de vue sa responsabilité principale de gérer l’équipe et a supervisé un déclin d’une décennie avant de finalement partir (en réalité a été forcé de partir) en 2017.

Depuis lors, ses deux successeurs espagnols, Unai Emery et Mikel Arteta, ont tous deux échoué lamentablement à se rapprocher des réalisations de Wenger au cours de sa première décennie à la tête d’Arsenal, lorsque lui et Dein ont formé sans doute le meilleur double du football anglais depuis Brian Clough. et Peter Taylor (un autre couple qui s’est malheureusement finalement aigri et s’est finalement séparé). Et maintenant, il semble de plus en plus probable qu’Arteta suivra l’exemple de son compatriote et soit limogé longtemps après qu’il aurait dû être licencié.

Mikel Arteta : un manager mort qui marche

Mikel Arteta suit les traces d’Emery

À la fin de la saison 2018/19, Emery aurait dû être licencié après avoir échoué à deux reprises dans son objectif déclaré de ramener Arsenal en Ligue des champions, qu’ils s’étaient qualifiée pour la dernière fois trois ans plus tôt sous Wenger. Premièrement, il n’a pas réussi à se qualifier grâce au classement en Premier League, supervisant une série de résultats misérables en fin de saison qui ont abouti à une défaite ignominieuse à domicile contre Crystal Palace. Ensuite, il a supervisé la pire défaite de tous les temps lors d’une finale de coupe majeure de l’histoire d’Arsenal, lorsqu’il a mené les Gunners à l’anéantissement en Azerbaïdjan, ou au bashing à Bakou, autrement connu sous le nom de défaite 4-1 contre Chelsea en finale de la Ligue Europa.

La tristement célèbre défaite en finale de la Coupe de la Ligue 1969 contre Swindon Town a peut-être été contre une équipe de troisième division, mais l’ampleur du déficit de trois buts contre Chelsea n’a été égalée que par celle de la dernière défaite de Wenger en finale de coupe, 3-0 contre Manchester City dans le Finale de la Coupe de la Ligue 2018. Et la nature lâche de la défaite à Bakou, en particulier en seconde période, était sans doute encore pire que celle des deux débâcles de Wembley.

Cependant, dans leur sagesse footballistique tout à fait limitée, la famille Kroenke, les propriétaires d’Arsenal, a décidé de soutenir Emery plutôt que de le limoger. Ils l’ont soutenu sur le marché des transferts cet été-là, en dépensant notamment un record de 72 millions de livres sterling pour Nicolas Pepe de Lens, plutôt que de dépenser un montant similaire pour Wilfried Zaha, le principal instigateur de la victoire de Crystal Palace aux Emirats quelques mois seulement. plus tôt, qui recherchait activement un transfert dans un club de Ligue des champions – ou Arsenal, s’il ne pouvait pas en obtenir un.

En quelques mois, toute la folie de la décision des Kroenkes a été révélée, alors qu’Arsenal s’est engagé dans la saison 2019/20 sous Emery, puis a subi un automne historiquement mauvais, avant qu’une dernière humiliation en phase de groupes de la Ligue Europa contre l’Eintracht Frankfurt ne conduise finalement à son départ attendu depuis longtemps.

Le double échec d’Arteta en Ligue Europa – Contre Emery

Maintenant, moins de deux ans plus tard, le même genre de tragédie du football espagnol se déroule. En fin de saison dernière, tout comme Emery deux ans auparavant, Arteta a spectaculairement échoué à deux reprises – et contre la même opposition, une équipe de Villareal dirigée par son prédécesseur, Emery. Au match aller, il a sélectionné, pour la toute première fois, une équipe d’Arsenal sans attaquant reconnu, jouant à la place Emile Smith Rowe comme un faux neuf. Le résultat a été une performance vraiment épouvantable et Arsenal a eu une chance incroyable de s’en sortir avec seulement une défaite 2-1 après avoir reçu un penalty très douteux vers la fin du match.

Cependant, Arteta n’a absolument pas tiré les leçons de cette erreur extraordinaire et a plutôt semblé doubler son audace managériale extraordinaire, comme le “Pound Shop Pep” ou “Vanarama Guardiola” qu’il est souvent caricaturé. En effet, il a sélectionné un milieu de terrain individuel contre Villareal – une équipe espagnole aux passes généralement fluides – pour le match retour aux Emirats, avec Thomas Partey le seul milieu de terrain central reconnu et deux numéros dix, à Smith Rowe et le Real Madrid récemment acquis. le prêteur Martin Odegaard (dont le prêt a été étonnamment rendu permanent cet été, apparemment sur la base d’une seule bonne performance en seconde période contre West Ham United la saison dernière). Le résultat a été une performance encore plus décousue, Arsenal n’ayant jamais l’air de marquer le seul but dont ils avaient besoin pour se qualifier pour la finale, et les Gunners ont ensuite perdu la demi-finale au total.

Soit dit en passant, ce même milieu de terrain à un seul homme a été à nouveau utilisé par Arteta contre Manchester City il y a deux semaines, avec Granit Xhaka comme seul milieu de terrain central reconnu et les mêmes deux numéros des dizaines, Smith Rowe et Odegaard, complètement dominés et battus par un Manchester Milieu de terrain de la ville qui est sans doute le meilleur au monde.

Certaines erreurs de gestion sont indéfendables

Le fait est que bien que chaque manager, même des grands comme Wenger, Clough et Guardiola, fassent des erreurs, il y a des erreurs qui sont si terribles, voire si indéfendables, qu’elles signifient effectivement qu’il n’y a aucun moyen de revenir pour ce manager . Emery les a fabriqués à la fin de la saison 2018/19, Arteta les a fabriqués à la fin de la saison 2020/21, et les deux hommes auraient dû être licenciés immédiatement après, ou du moins très peu de temps après. Au lieu de cela, ils ont tous deux été autorisés à boiter, même s’ils étaient, en termes de football, mortellement creusés sous la ligne de flottaison.

Et bien sûr, la raison pour laquelle ils n’ont pas été licenciés alors qu’ils auraient dû l’être est qu’ils ne sont pas les seuls à Arsenal qui, au mieux, sont inexpérimentés et, au pire, sont de purs amateurs. Comme l’a dit récemment un blogueur de The Arsenal Opinion Podcast sur BBC Radio Five Live, Arsenal est le seul club de Premier League, sinon tout le monde du football, qui est dirigé par des gens qui n’ont aucune idée, ou à tout le moins pas expérience, de ce qu’ils font : Mikel Arteta, un entraîneur débutant qui n’aurait jamais dû être nommé entraîneur d’Arsenal, car il n’avait jamais été entraîneur ailleurs auparavant ; Edu, le directeur du football/directeur technique/quel que soit son titre actuel, qui a peut-être joué un rôle similaire au Brésil avec les Corinthians et l’équipe nationale brésilienne, mais n’a précisément aucune expérience dans ce rôle dans le football interclubs européen ; et bien sûr, tout en haut de la pyramide, les Kroenke, Stan et Josh.

Les Kroenke sont les pires propriétaires d’Arsenal

Les Kroenkes contrôlent maintenant Arsenal depuis plus d’une décennie et il est pour le moins discutable, sinon absolument irréfutable, qu’ils ont présidé à la plus longue période de déclin de l’histoire du club au siècle dernier depuis qu’Arsenal est arrivé pour la première fois. le premier plan dans les années 1920 sous Herbert Chapman, et certainement dans l’ère moderne du club, le dernier demi-siècle depuis la ligue et la coupe Double 1971. En effet, avec leur totale méconnaissance du football (football mondial par opposition au football américain), ils ont transformé ce qui était autrefois un véritable club d’élite en une « franchise » vraiment médiocre.

C’est la vraie tragédie du football à Arsenal. Ce n’est pas seulement qu’ils ont maintenant, en Mikel Arteta, un manager qui est en fait un manager mort en marche, qui, tout comme son prédécesseur, est sûrement voué à être licencié bien après qu’il aurait dû l’être. C’est que, sous la propriété totalement inadéquate, totalement absente et totalement indifférente des Kroenke (pourquoi diable posséder un club de football si vous ne prenez même jamais la peine de les regarder? Oh oui, parce que vous voulez juste en tirer de l’argent), Arsenal est devenu un club mort marchant.

Photo principale

Intégrer à partir de .