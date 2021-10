Mikel Arteta révèle la principale raison de l’amélioration rapide d’Emile Smith Rowe

Mikel Arteta était ravi de l’affichage de l’homme du match d’Emile Smith Rowe contre Aston Villa (Photo: Sky Sports)

Mikel Arteta était ravi de la performance de l’homme du match d’Emile Smith Rowe contre Aston Villa hier soir et a révélé la principale raison de la récente amélioration de la star d’Arsenal.

Le diplômé de Hale End a pris de l’importance au milieu de la saison dernière lorsqu’une crise de blessures et une terrible série de résultats ont incité Arteta à promouvoir le milieu de terrain offensif dans son onze de départ.

Smith Rowe n’a guère regardé en arrière depuis et figure désormais parmi les premiers noms sur la feuille d’équipe avec son ancienneté reflétée par le nouveau contrat à long terme qu’il a signé cet été et qui s’accompagnait de la décision de lui remettre le maillot convoité n ° 10.

Le talentueux joueur de 21 ans avait été mis au défi d’ajouter un produit final régulier à son jeu et il a maintenant marqué quatre buts dans toutes les compétitions ce trimestre après ce qui s’est avéré être le moment décisif contre Villa hier soir.

Après le match, Arteta a fait l’éloge de l’international anglais des moins de 21 ans qui a modifié son mode de vie en dehors du terrain afin de réaliser des gains marginaux.

Emile Smith Rowe a marqué et aidé dans la victoire d’Arsenal 3-1 sur Aston Villa (Photo: .)

Sur Smith Rowe ajoutant des passes décisives et des buts réguliers à son jeu, le patron d’Arsenal a déclaré: » Cela devrait être une habitude et il devrait l’exiger dans son jeu, car il est capable de le faire. Je suis content qu’il développe ça.

« Il doit encore se développer davantage dans d’autres domaines. L’autre soir, il n’était pas en forme à 100 %, mais il a fait un pas en avant et voulait jouer avec une blessure difficile qu’il avait. Il ne se plaignait pas, il avait juste hâte.

«Il a aussi un peu changé sa façon de vivre et certaines habitudes qu’il avait. Il a été superbe.

« Quand vous voulez faire passer le jeu au niveau supérieur, lorsque vous devenez un joueur vraiment important dans un si grand club, cela devrait être la seule priorité, et chaque détail est important et pertinent.

« Vous devez leur faire prendre conscience de cela – vous ne pouvez pas donner des pourcentages qui peuvent faire de grandes différences.

« Il a changé cela, et merci à lui et au personnel ici qui surveille et essaie de construire cette éducation avec lui, et cela ne fera que s’améliorer. »



