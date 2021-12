Mikel Arteta révèle que le « groupe de direction » changera de capitaine d’Arsenal après la hache « douloureuse » de Pierre-Emerick Aubameyang alors que le patron des Gunners reste timide sur l’avenir de l’attaquant

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a révélé qu’un groupe de direction ferait tourner le brassard des Gunners après une décision « douloureuse » de dépouiller Pierre-Emerick Aubameyang de son poste de capitaine.

L’attaquant des Gunners a été abandonné pour la victoire 3-0 sur Southampton samedi et ne sera pas pris en compte pour la sélection contre West Ham mercredi à la suite de ce qu’Arteta a qualifié de « violation disciplinaire ».

.

Aubameyang n’est plus capitaine d’Arsenal, un rôle qu’il occupait depuis novembre 2019

Il est entendu qu’Aubameyang, qui est arrivé en retard pour un affrontement avec Tottenham plus tôt cette année, n’est pas revenu à temps d’un voyage à l’étranger pour voir sa mère.

Arteta n’a pas encore décidé qui remplacera le skipper de 32 ans et prévoit de changer de poste au sein d’un « groupe de direction », qui devrait inclure Alexandre Lacazette et Granit Xhaka.

L’Espagnol a déclaré: « Nous avons le groupe de direction et nous pensons que nous avons différents joueurs qui sont nommés capitaines. Lors du dernier match, c’était Laca (zette) et nous avons également Granit (Xhaka) qui a été capitaine, donc nous suivrons cela.

«Évidemment, c’est une situation vraiment désagréable et ce n’est pas le moment de prendre une décision irréfléchie.

«Ce groupe de direction est vraiment fort, c’est celui qui communique avec moi-même et le personnel d’entraîneurs, puis avec le club d’une manière vraiment claire et forte.

Sports aériens

Arteta s’est adressé aux médias après la nouvelle jeudi après-midi

« Nous allons continuer comme ça et c’est l’une des décisions que nous avons prises, pour rendre ce groupe un peu meilleur et essayer de les éduquer et essayer d’obtenir les bons commentaires tout le temps et construire cette confiance et cette culture forte autour du club.

« Cela fonctionne très bien, nous continuerons donc à le faire. »

Lorsqu’on lui a demandé si Aubameyang pourrait désormais être vendu par le club en janvier, Arteta est resté muet.

Il a ajouté : « Tout ce que je peux dire pour le moment, c’est que nous avons pris cette décision, qui est vraiment difficile.

« Si je devais choisir, je n’aimerais pas rester ici à en parler. Mais nous devions le faire.

GETTY

Arteta admet que c’était une décision douloureuse

« Pour l’instant, il n’est pas impliqué dans l’équipe. »

Quand Aubameyang reviendra dans l’équipe, Arteta a suggéré une longue période d’inactivité pour son ancien capitaine.

Il a ajouté : « Pour prendre la décision que nous avons prise, c’est parce que ça faisait vraiment mal.

« C’est toujours comme ça et il faut un peu de temps pour guérir. »

Et lorsqu’on lui a posé des questions sur sa relation personnelle avec Aubameyang, Arteta a répondu : « Vraiment, vraiment bien. C’est ça qui est douloureux.

Arsenal vs West Ham est en direct sur talkSPORT comme l’un de nos NEUF matchs de Premier League cette semaine !

