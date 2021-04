Mikel Arteta révèle que lui et les joueurs d’Arsenal ont reçu des excuses de Stan Kroenke et du directeur général Vinai Venkatesham pour les plans “ terribles ” de la Super League européenne

Le propriétaire d’Arsenal, Stan Kroenke, et le directeur général Vinai Venkatesham se sont excusés auprès de Mikel Arteta et de ses joueurs pour la participation prévue du club à la Super League européenne avortée..

Le club du nord de Londres faisait partie des 12 clubs annoncés dimanche dans le cadre des plans.

Arteta a révélé qu’il avait reçu des excuses de la hiérarchie d’Arsenal pour son implication dans la Super League européenne

Mais les Gunners, ainsi que cinq autres clubs de Premier League, se sont retirés mardi de la compétition proposée en milieu de semaine après de nombreuses critiques de la part des supporters, des ligues et des organes directeurs à travers l’Europe.

Dans une lettre ouverte, les chefs d’Emirates ont déclaré à leurs partisans que «nous avons commis une erreur et nous nous en excusons».

«À partir de Vinai, de la propriété et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus», a-t-il déclaré.

«Tous ont les bonnes intentions de défendre le club et de mettre le club dans la meilleure position possible pour le moment et pour l’avenir. Mais accepter que la façon dont cela a été géré a eu des conséquences terribles et que c’était une erreur.

Et Arteta a maintenant révélé que l’équipe des Gunners et lui avaient reçu des excuses personnelles de la part des plus hauts gradés du club pour l’échappée ratée.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu une communication directe des Kroenke, Arteta a répondu jeudi: «Oui, absolument.

“Ils [the owners] ont la responsabilité maximale de diriger le club de football et ce qu’ils ont dit était: “ excuses pour avoir dérangé l’équipe, nous l’avons fait sans la capacité de communiquer d’une manière différente plus tôt et de transmettre mon message aux joueurs ” – c’est tout ce que vous pouvez demander.

«Je l’ai découvert un peu avant que la nouvelle ne soit divulguée. Et puis tout était complètement hors de contrôle et le monde a réagi de manière vraiment unifiée.

«Il n’y avait pas vraiment de temps pour y penser, réfléchir et évaluer ou quoi que ce soit, car au moment où cela s’est éteint, un gros tsunami est déjà arrivé et l’a pratiquement tué.

«Vinai [Venkatesham, chief executive] m’a parlé et m’a expliqué un peu ce qui se passait. Il a été très clair et transparent avec moi.

«Je comprends les raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas savoir. Nous n’avons pas été impliqués dans la décision.