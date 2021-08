Mikel Arteta révèle qu’il n’a pas eu le choix sur le documentaire d’Arsenal sur Amazon, mais admet que les Gunners “ont besoin d’autant d’aide que possible”

in

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que même si ce n’était pas sa décision pour les Gunners de participer à la série “Tout ou rien” d’Amazon, il pense que cela a le potentiel d’aider le club à aller de l’avant.

Arsenal sera la deuxième équipe du nord de Londres à participer à la série après Tottenham présenté dans la même émission il y a deux saisons.

.

Arteta pense que le documentaire pourrait vraiment aider le club

Les Gunners espèrent avoir une campagne légèrement meilleure que celle des Spurs cette année-là, alors que l’équipe de tournage a capturé la fin décevante du règne de cinq ans de Mauricio Pochettino au club.

Manchester City – où Arteta travaillait en tant qu’assistant de Pep Guardiola à l’époque – a également participé à la série, qui a documenté sa campagne 2017/18 qui a remporté le titre.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était son choix de participer au documentaire, Arteta a répondu : « Non. C’est une décision prise par le club, dans le meilleur intérêt possible du club de football. Nous devons aider autant que possible.

« J’espère que c’est une année parfaite pour le montrer. Nous devons y arriver.

“C’est à nous d’essayer de produire le meilleur morceau possible, afin que tout le monde puisse sentir qu’il fait partie de ce que nous faisons et que nos fans puissent être fiers de ce que nous faisons.”

Amazon était dans les coulisses lorsque Manchester City a remporté la ligue en 2018

Le tournage aurait déjà commencé au club, mais la série complète ne sera lancée que l’année prochaine.

La légende des Invincibles Martin Keown a hâte de regarder la série et espère que cela donnera aux fans plus de clarté sur ce qui se passe à huis clos au club.

À propos de la décision d’Arsenal d’accepter la série, Keown a déclaré à talkSPORT : « C’est peut-être une question de transparence, ils veulent laisser les fans voir ce qui se passe à l’intérieur pour se connecter davantage.

« J’aimerais le voir, j’espère juste que ce sont des verrues et tout.

«Je trouve fascinant en tant qu’ancien joueur de rentrer dans un vestiaire juste pour un instant pour le voir, s’en souvenir et le goûter, mais vous n’obtenez pas un reflet fidèle de ce qui se passe réellement.

.

Arsenal espère améliorer la décevante huitième place de la saison dernière

« S’il a été monté et chorégraphié de telle manière que vous ne voyez que le meilleur de certaines personnes, cela me trouble.

« Si c’est une mouche complète sur le mur, c’est assez juste, mais il faudrait être là tous les jours.

“Une partie de ce qui se passe et de ce qui est dit aux gens, vous ne pouvez pas vraiment le dire, parce que les gens sont honnêtes dans les clubs de football.

« Il peut y avoir des choses embarrassantes, mais j’imagine que le club aura le contrôle éditorial et qu’il ne publiera que ce qu’il veut.

« J’aime regarder ces choses, mais ce n’est pas vraiment la même chose. Ils prennent juste l’argent, pour moi.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.