Mikel Arteta révèle ses premières inquiétudes concernant les jeunes d’Arsenal jouant des rôles clés dans la première équipe

Arteta ravi de la façon dont ses jeunes stars ont fait pression (Photo: .)

Mikel Arteta admet qu’il s’inquiétait au départ de confier à ses jeunes d’Arsenal des rôles aussi importants à ses côtés.

Les Gunners ont perdu leurs trois premiers matchs de la saison, mais se dirigent vers 2022 à la quatrième place avec leurs jeunes starlettes jouant un rôle extrêmement influent dans cette amélioration.

Bukayo Saka et Emile Smith Rowe ont été parmi les meilleurs joueurs du club cette saison avec Gabriel Martinelli de retour dans l’équipe et marquant au milieu de l’exil actuel de Pierre-Emerick Aubameyang.

Avec Martin Odegaard, Aaron Ramsdale, Takehiro Tomiyasu (tous 23 ans) et Ben White (24 ans) jouant tous des rôles de premier plan dans l’équipe avec Charlie Patino, 18 ans, en marge, la jeune équipe d’Arteta poursuit maintenant la qualification de la Ligue des champions pour le première fois depuis plusieurs années.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que c’était un pari de faire autant confiance à ses jeunes, Arteta a déclaré lors d’une conférence de presse: « Vous vous le demandez toujours, mais lorsque vous prenez la décision de suivre cette voie, vous voulez qu’ils obtiennent une certaine cohérence.

Smith Rowe et Saka ont été influents cette saison (Photo: .)

« Parce qu’ils ne l’ont jamais fait à ce niveau.

«Et nous en avons eu beaucoup.

« Mais ils ont prouvé qu’ils pouvaient le faire et ils ont été très exigeants avec eux-mêmes et en même temps, ils ont très bien géré les situations difficiles. »

Arsenal accueille Manchester City lors de son premier match de 2022 samedi matin.



