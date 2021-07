Mikel Arteta s’attend à “de nouveaux visages” à Arsenal alors que les Gunners se rapprochent des accords de Ben White et Albert Sambi Lokonga

17/07/2021 à 20h29 CEST Fernando Alonso Il a fait lever les plus de 120 000 fans qui ont rempli ce samedi les tribunes du circuit de Silverstone pour assister en direct à la première course qualificative pour le sprint de Formule 1. Sa performance mémorable a été choisie comme le « moment du sprint », c’est-à-dire, le […] More