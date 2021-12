Mikel Arteta sera frustré alors que le chef donne un délai pour le transfert d’Arsenal

Mikel Arteta sera déçu après que le transfert d’un adolescent talentueux à Arsenal ait été suspendu pour une autre année.

Les Gunners ont à leur disposition un certain nombre de jeunes stars, dont les diplômés de l’académie Bukayo Saka et Emile Smith Rowe. Arteta peut également compter sur l’arrière gauche Nuno Tavares, 21 ans, après sa capture de 7 millions de livres sterling à Benfica.

Les rapports affirment qu’ils envisagent la signature de Ianis Stoica du club roumain du Steaua Bucarest. C’est un ailier droit délicat qui a le potentiel de décrocher un gros coup dans un proche avenir.

Lors d’une interview en novembre, le chef du Steaua Bucarest Gigi Becali a déclaré que Stoica resterait dans son pays natal jusqu’à l’âge de 22-23 ans – jusqu’à quatre ans à partir de maintenant.

Mais Becali a désormais fixé un nouveau calendrier pour l’avenir de la starlette. Il a déclaré (via Sport Witness): « Les choses sont claires avec Ianis Stoica. Que j’ai demandé 10 millions d’euros pour Ianis Stoica alors qu’on m’a proposé 7 millions d’euros, c’est une autre affaire. Je sais pourquoi j’ai demandé cet argent, et je sais pourquoi je l’ai dit publiquement.

« Mais pour moi, les choses sont très claires. Vous ne verrez pas des joueurs de 18 ou 19 ans me quitter. Je ne vais pas lâcher les jeunes footballeurs du Steaua Bucarest après deux ou trois douches prises dans les vestiaires de mon équipe.

« J’ai ma stratégie et nous allons faire les transferts un par un. Celui qui a fait son travail pour Becali, et je suis satisfait de lui, ce sera à son tour de partir. Ianis Stoica ne fait que commencer. Tavi Popescu aussi. Ils me quitteront à 23-24 ans.

Les commentaires de Becali signifient qu’Arsenal devra chasser d’autres cibles d’ailier, qui pourraient inclure l’homme du Real Madrid Lucas Vazquez.

Un défenseur d’Arsenal « bloqué » dans le nord de Londres

Pendant ce temps, Sport Witness, citant des articles de la presse brésilienne, déclarer que Pablo Mari est coincé à Arsenal.

L’arrière central est absent depuis la victoire de la Coupe Carabao en septembre contre l’AFC Wimbledon. Il a du mal à usurper Gabriel ou Ben White dans les plans d’Arteta.

Mari a eu récemment des liens de transfert avec l’équipe brésilienne Flamengo. Mais les pourparlers ne se sont pas encore concrétisés, ce qui met en doute une décision potentielle.

Aucune proposition n’a été faite à Arsenal ni même aux représentants de Mari. Il semble que l’Espagnol restera avec les Gunners, au moins jusqu’à l’été.

Le contrat de Mari court jusqu’en juin 2024. Cela signifie qu’Arsenal ne risque pas de le perdre lors d’un transfert gratuit dans un avenir proche.

