Mikel Arteta sorti, Graham Potter? Arsenal a dit de “ passer à autre chose ” par Darren Bent avec le patron de Brighton suggéré comme remplaçant idéal

Mikel Arteta devrait être licencié en tant que patron d’Arsenal – et Graham Potter pourrait bien être le successeur idéal.

C’est le point de vue de l’ancien as de la Premier League et fan des Gunners, Darren Bent.

Arteta trouve les choses difficiles à Arsenal

Arteta a remporté la FA Cup lors de sa première saison en charge, mais subit une pression croissante avec Arsenal languissant à la neuvième place de la Premier League cette saison et en deçà de la gloire de la Ligue Europa la semaine dernière.

Bent a déclaré à talkSPORT: «Je pense qu’il est temps pour Mikel Arteta de passer à autre chose.

«Ma patience est avec lui. Je pense qu’Arsenal doit aller dans une nouvelle direction et amener quelqu’un qui peut tirer le meilleur parti de ce groupe de joueurs, car pour le moment, il ne le fait pas.

«Je ne pense pas que les joueurs le respectent comme ils le faisaient autrefois au tout début et je ne peux le voir aller que dans un sens.

Si Arteta partait, Bent a expliqué pourquoi Potter – qui a également été lié au poste de Tottenham – pourrait être le remplaçant idéal.

Il a été impressionné par la marque de football attrayante du manager de Brighton au cours des deux dernières saisons, malgré la lutte des Seagulls vers le bas du classement de la Premier League.

Le contrat de Potter à Brighton court jusqu’en 2025, mais Arsenal pourrait-il le tenter?

«J’aime Graham Potter. J’aime sa philosophie du football », a déclaré Bent.

«Je sais que le nom n’est pas aussi attrayant que les gens le souhaiteraient. Ils aimeraient un nom de superstar en tant que manager.

“Mais si vous voulez qu’un entraîneur entre, joue un football attrayant, travaille avec de bons joueurs et joue au football de la bonne manière, alors Graham Potter devrait être de la partie.”

Pendant ce temps, Alex Crook de talkSPORT insiste sur le fait que Potter devrait être une option pour les “ grands clubs ” de la Premier League.

Il a déclaré: «Graham Potter a beaucoup d’attributs qui devraient attirer les meilleurs clubs. Il joue au football de la bonne manière.

«Brighton joue un football fantastique. Ils l’ont encore fait aujourd’hui [in their 2-1 defeat to Wolves] avant que l’expulsion de Lewis Dunk ne change la donne.

«Ils créent tellement de chances. Sur les buts attendus, croyez-y ou non, ils seraient quatrièmes d’une place en Ligue des champions.