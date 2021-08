Mikel Arteta suggère qu’il y aura plus d’activités de transfert à Arsenal avant la fermeture de la fenêtre, mais remettre Pierre-Emerick Aubameyang en pleine forme est son objectif principal

Mikel Arteta a laissé entendre qu’on pouvait s’attendre à davantage d’activités de transfert à Arsenal avant la fermeture de la fenêtre, mais son objectif principal est de remettre le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang sur pied.

Les Gunners sont assis dans la zone de relégation de la Premier League après avoir enregistré zéro point et zéro but lors de leurs deux premiers matches, et les choses ne devraient pas devenir plus faciles avec un voyage pour affronter les champions de Manchester City samedi.

getty

Arsenal a subi un début d’horreur pour la nouvelle saison de Premier League avec deux mauvaises défaites contre Brentford et Chelsea

Cependant, la défaite 6-0 de West Brom en Coupe Carabao mercredi soir a offert un peu de réconfort à Arteta sous pression, avec un triplé d’Aubameyang et des performances impressionnantes tout au long.

“Nous savons que si Auba est capable de produire les chiffres qu’il peut, nous serons dans une bien meilleure position que s’il ne le fait pas”, a déclaré Arteta à talkSPORT après le match.

Aubameyang n’avait marqué qu’un seul but depuis mars pour le club avant la victoire de mercredi, mais était revenu à son meilleur malgré le fait de jouer contre une équipe affaiblie de Baggies, revendiquant également une passe décisive pour Nicolas Pepe.

“Nous allons essayer de planifier et de faire tout notre possible pour le remettre en forme, le rendre heureux et créer les chances dont il a besoin pour mettre le ballon au fond des filets”, a poursuivi Arteta.

Aubameyang a réussi trois buts et une passe décisive contre une équipe de West Brom en rotation

L’Espagnol reste ouvert à la possibilité de nouvelles signatures ce mois-ci.

“Je pense que des choses vont se passer et je ne sais pas si ça va entrer ou sortir, mais normalement la semaine dernière environ, quelque chose va se passer”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si l’égalité était une victoire incontournable après les défaites contre Brentford et Chelsea, Arteta a répondu : “A Arsenal, c’est toujours une victoire incontournable.”

La signature de 30 millions de livres d’Aaron Ramsdale a également attiré l’attention lors de la victoire, gardant une feuille blanche avec de beaux arrêts, tout en affichant une bonne gamme de passes.

Interrogé par talkSPORT sur ce que le tireur anglais apportera à l’équipe, Arteta a déclaré: “Sa présence, sa personnalité et le caractère qu’il a qu’il apporte dans l’endroit. Je pense que tout le monde va être impressionné et heureux avec lui.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.