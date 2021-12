Mikel Arteta suggère qu’un joueur d’Arsenal de 30 millions de livres sterling pourrait être de retour

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré sur le site officiel du club que Granit Xhaka pourrait être de retour contre Everton à Goodison Park après sa convalescence.

Les Gunners affronteront Everton à l’extérieur à Goodison Park en Premier League lundi soir.

Xhaka a subi une blessure au ligament médial du genou en septembre.

Le milieu de terrain international suisse, qui a coûté 30 millions de livres sterling à Arsenal (Sky Sports), est de retour à l’entraînement avec ses coéquipiers d’Arsenal.

Mikel Arteta sur la récupération de Granit Xhaka

Arteta a déclaré samedi sur le site officiel d’Arsenal à propos de Xhaka: « Il progresse bien, il fait tout ce qu’il faut et il se sent mieux mais plus de nouvelles à ce sujet. C’est très positif car l’évolution qu’il fait est géniale, il s’entraîne partiellement avec l’équipe et il va dans la bonne direction.

L’Espagnol a ajouté à propos de Xhaka qui jouait lundi: « Cette semaine, il a encore progressé à un niveau différent, et demain nous évaluerons comment il va, aurons une conversation avec lui et déciderons du meilleur moment pour commencer à lui donner une certaine visibilité dans Jeux. »

Encourageant pour Arsenal

Arsenal a bien fait en l’absence de Xhaka.

En fait, on pourrait dire que le joueur de 29 ans n’a pas du tout manqué.

Albert Sambi Lokonga a bien fait au milieu du parc et s’est imposé comme un élément important dans l’équipe.

Cependant, à notre avis, le retour à l’action de Xhaka est un grand positif pour Arsenal.

Le milieu de terrain est très expérimenté.

N’oubliez pas qu’Arsenal est dans la course pour le top quatre de la Premier League.

Ainsi, Xhaka donnera à Arteta une autre option précieuse au milieu de terrain.

Pendant ce temps, Al-Madina a rapporté qu’Al-Ittihad était en pourparlers avec Arsenal au sujet de la signature du milieu de terrain Mohamed Elneny dans la fenêtre de transfert de janvier.

Le club saoudien serait également en pourparlers avec les agents d’Elneny au sujet d’un transfert en janvier.

