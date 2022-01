Mikel Arteta tente de garder Alexandre Lacazette payé par un stratagème astucieux de Barcelone

Les plans d’Arsenal pour lier l’attaquant rajeuni Alexandre Lacazette à un nouvel accord semblent s’estomper après que des informations en Espagne aient suggéré qu’un déménagement à Barcelone était envisagé.

Les Gunners sont confrontés à quelques mois cruciaux alors qu’ils cherchent à trier leur ligne de front. En effet, l’incertitude plane sur la majorité de leurs options. Pierre Emerick-Aubameyang reste gelé suite à un manquement disciplinaire.

De plus, Eddie Nketiah est en fin de contrat à la fin de la saison. L’attaquant français Lacazette est dans la même situation que Nketiah, mais sa situation est plus urgente compte tenu de son récent revirement.

En l’absence d’Aubameyang, le joueur de 30 ans a marqué cinq buts et obtenu quatre passes décisives en 19 apparitions cette saison. Il a aussi capitaine de l’équipe dans un certain nombre de matches récents.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a admis en décembre que lui et son club avaient du mal à discuter avec Lacazette et Nketiah.

Pourtant, la semaine dernière, nous avons révélé en exclusivité que les Gunners prévoyaient désormais de lui proposer un nouveau contrat de deux ans pour prolonger son séjour.

Ces plans pourraient bien être en ruine malgré les dernières spéculations espagnoles.

Selon Fijachés, Barcelone est prête à offrir à Lacazette un déménagement estival en Espagne.

Xavi aime le look d’Alexandre Lacazette

Le patron Xavi Hernandez serait impressionné par les récentes performances de Lacazette à Arsenal et le considère comme une signature parfaite.

Il aurait voulu faire de lui le point central de l’attaque de Barcelone, avec des joueurs comme Memphis Depay et Ansu Fati le jouant.

Et s’ils peuvent obtenir sa signature sur un transfert gratuit, Barcelone serait disposé à offrir à Lacazette un contrat de deux ans. En outre, ils comprendront également un certain nombre d’incitations en fonction de son succès et de celui du club en tant qu’édulcorant.

Et bien qu’il soit apparemment une cible ce mois-ci, le point de vente estime qu’un libre mouvement en été est un résultat probable.

Les enjeux de Vlahovic augmentent pour Arsenal

La sortie potentielle de Lacazette sera un coup dur pour Arteta, qui en est venu à compter sur le Français.

Cela augmentera également le besoin d’Arsenal de faire venir Dusan Vlahovic, qui est une cible majeure.

L’intérêt pour l’attaquant de la Fiorentina, 21 ans, est naturellement répandu. Vlahovic s’est rapidement imposé comme l’un des attaquants les plus demandés du football européen. Son ratio de buts supérieur à deux sur trois au cours des 18 derniers mois, combiné à son âge, fait de lui une option alléchante pour les prétendants aux poches profondes.

Des frais énormes sont exactement ce que Vlahovic commandera bien qu’il soit entré dans les 18 derniers mois de son contrat à Florence.

Du point de vue anglais, l’intérêt le plus fervent a émergé des rivaux du nord de Londres Arsenal et Tottenham.

Les Gunners ont été déclarés par David Ornstein de l’Athletic comme le prétendant le mieux placé pour décrocher le tireur. Des articles de la presse italienne indiquaient alors qu’ils a déposé une offre qui comprenait le prêteur Lucas Torreira comme poids de marque.

Pour le moment, Vlahovic reste un joueur de la Fiorentina. Mais selon le Mirror, leur détermination pourrait bientôt être étirée jusqu’au point de rupture.

En tant que tels, les Gunners espèrent que leur offre pour le Serbe sera couronnée de succès et qu’ils ont un nouveau chef pour leur attaque.

