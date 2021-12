Mikel Arteta testé positif à Covid avant le match d’Arsenal contre Manchester City

Une fois de plus, la nouvelle que Mikel Arteta est testé positif pour Covid signifie que l’Espagnol manquera le choc de la Premier League du Nouvel An contre Manchester City C’est la deuxième fois depuis le début de la pandémie qu’Arteta est testé positif après avoir été le premier manager de Premier League à le faire en Mars 2020. La nouvelle a été confirmée mercredi 29 décembre via le compte Twitter officiel du club.

Mikel Arteta testé positif au Covid pour la deuxième fois

L’Espagnol manquera le Manchester City Clash

Les assistants d’Arsenal, Steve Round et Albert Stuivenberg, dirigeront le match à l’Emirates Stadium après le test positif d’Arteta. Les autres managers qui ont récemment raté des matchs sont le patron d’Aston Villa Steven Gerrard et le manager de Crystal Palace Patrick Vieira.

L’absence d’Arteta sera un coup dur après une reprise spectaculaire de la forme qui a vu l’équipe du nord de Londres se hisser à la quatrième place avec quatre victoires consécutives, leur laissant 12 points de retard sur leurs adversaires du Nouvel An et leaders de la ligue, Manchester City.

Déclaration du club

Dans une brève déclaration, Arsenal a déclaré cela; « Mikel isole conformément aux directives du gouvernement et nous lui souhaitons bonne chance. »

Arteta devra désormais faire face à une période d’isolement d’une semaine. Les récents changements apportés aux directives d’isolement signifient que les personnes qui reçoivent un test de flux latéral négatif les jours six et sept de leur période d’auto-isolement ne doivent plus rester à l’intérieur pendant dix jours tant que les tests sont effectués à 24 heures d’intervalle.

Retourner

En supposant qu’Arteta récupère rapidement, il pourrait être de retour dans la pirogue pour le match aller de la demi-finale aller de la Coupe Carabao contre Liverpool le 6 janvier.

Son test positif est intervenu à un moment où la variante Omicron est virulente à travers le Royaume-Uni, la dernière série de tests ayant enregistré 103 cas confirmés – le plus élevé depuis le début des tests enregistrés en mai 2020.

Photo principale

