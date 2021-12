Mikel Arteta teste positif pour COVID-19 et manquera le match d’Arsenal avec Man City le jour du Nouvel An

Mikel Arteta manquera le match d’Arsenal avec Man City le jour du Nouvel An après avoir été testé positif pour COVID-19.

Les Gunners ont publié mercredi une courte déclaration confirmant que leur manager a le virus.

Arteta a été testé positif pour le coronavirus et manquera le match à domicile d’Arsenal avec Man City

La déclaration disait : « Mikel Arteta manquera notre match contre Manchester City le jour du Nouvel An après avoir été testé positif pour COVID-19.

« Mikel isole conformément aux directives du gouvernement et nous lui souhaitons bonne chance. »

Ce sera un coup dur pour Arsenal que son manager soit absent du match aux Emirats samedi.

Cela fait suite à une énorme augmentation des cas de COVID en Premier League avec un record de 103 tests positifs annoncés dans la dernière série de chiffres.

L’équipe du nord de Londres a été en excellente forme ces derniers temps, remportant ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues.

Arteta avait déjà été testé positif au COVID-19 en mars 2020 au début de la pandémie

Ils sont jusqu’à la quatrième place de la Premier League, mais toujours à 12 points de City.

C’est la deuxième fois qu’Arteta est testé positif pour le virus, après l’avoir déjà fait en mars 2020.

Il a été l’un des premiers grands noms du sport à contracter le coronavirus, et peu de temps après la fermeture de tout le jeu pendant plusieurs semaines.

Arteta a été testé positif le 12 mars et le lendemain, la ligue a été suspendue.

