Mikel Arteta “ triste ” à propos de la sortie de David Luiz Arsenal avec William Saliba, un éventuel remplacement, alors que le manager fait le point sur l’avenir de Willian

Mikel Arteta se dit “ triste ” du départ imminent d’Arsenal de David Luiz.

Le défenseur de 34 ans mettra fin à ses deux ans avec les Gunners lorsque son contrat expirera à la fin de la saison.

Luiz ne manquera pas de prétendants cet été

Luiz a aidé Arsenal à remporter une 14e FA Cup l’année dernière et a été un partant régulier sous Arteta lorsqu’il était en forme.

Il est peu probable qu’il jouera à nouveau pour les Gunners après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers lors de leur récente victoire contre Newcastle.

Le défenseur est sur le point de partir après avoir fait 73 apparitions dans toutes les compétitions depuis son arrivée de son rival Chelsea, et Arteta a remercié Luiz pour son service au club.

“C’est un joueur qui a tout gagné dans le football et qui a gagné tous les droits de le faire grâce à qui il est en tant que joueur et en tant que personne”, a déclaré le patron des Gunners.

Luiz a informé Arsenal qu’il ne prolongerait pas son contrat

«J’ai eu le privilège de travailler avec lui pendant 18 mois. J’ai vraiment apprécié ça. Je pense que nous nous sommes vraiment bien entendus. Je pense que nous avons passé de bons moments ensemble.

«Il a été vraiment utile, quelqu’un que nous aimons vraiment et apprécions tellement.

«Je lui dis donc merci et je lui souhaite bonne chance dans son prochain chapitre car je suis sûr que David sait qu’il en aura beaucoup d’autres à venir en tant que joueur et à l’avenir en quelque sorte lié au jeu.

«Lorsque vous apprenez à connaître la personne, ses antécédents, l’endroit où il a grandi au Brésil et ce qu’il a fait. Arriver à ce point est remarquable.

«J’ai vraiment apprécié et appris de lui. Il a été très utile à chaque fois avec l’équipe et je ressens aussi de la tristesse parce que vous vous attachez émotionnellement aux joueurs. Encore une fois, je dois lui dire merci.

Lorsqu’on lui a demandé si la décision de quitter Luiz était réciproque, Arteta a répondu: «C’est après quelques conversations que nous avons eues, David et moi.

Arteta a déclaré que travailler avec Luiz a été un “ privilège ”

«Nous avons discuté de cette situation à différentes occasions et l’autre jour, nous avons pris la décision finale à ce sujet.

«Nous avons des discussions très claires ces derniers mois. Il a fait de son mieux. J’ai essayé de l’aider autant que je pouvais – le club aussi.

«Et après quelques conversations, nous avons décidé que c’était la meilleure façon de le faire maintenant.»

William Saliba pourrait être un candidat pour remplacer Luiz dans l’équipe d’Arsenal la saison prochaine.

Le joueur de 20 ans, qui a été signé pour 25 millions de livres sterling de Saint-Étienne en 2019, a été prêté à Nice en janvier après avoir omis de faire une apparition sous Arteta.

Interrogé sur l’avenir de Saliba, Arteta a déclaré: «Lorsque nous aurons terminé la saison, nous nous asseyons et discuterons des rôles de chaque membre de l’équipe et de la manière dont ils peuvent remplir ce rôle.

Saliba n’a pas encore fait ses débuts à Arsenal

«C’est notre joueur, donc il reviendra ici à coup sûr et après cela, nous prendrons la décision sur la base de l’accord sur le rôle qu’il va jouer dans l’équipe.

«Ben Knapper [loan manager] est toujours en contact avec lui, c’est lui qui crée chaque bilan. En tant que coach, nous suivons évidemment sa progression, regardons ses matchs et sommes en contact avec lui.

«Ce n’est pas un monde idéal de sentir qu’il appartient toujours ici et vous ne pouvez pas avoir de relation en face à face, mais nous essayons de faire de la meilleure façon possible.»

Pendant ce temps, Arteta a versé de l’eau froide sur des rapports affirmant que Willian se dirigeait vers la porte de sortie d’Arsenal cet été.

L’ailier brésilien n’a marqué qu’une seule fois en 37 apparitions depuis qu’il a rejoint les Gunners lors d’un transfert gratuit de Chelsea l’été dernier.

Mais Arteta a révélé que chaque joueur sous contrat était “ très susceptible ” de rester aux Emirats le trimestre prochain.

Willian a lutté pour la forme dans un maillot d’Arsenal

Il a déclaré: «Tout d’abord, nous avons engagé un joueur avec un talent incroyable, un talent éprouvé et un niveau de performance dans cette ligue, et cette saison a été difficile.

«Je prends l’entière responsabilité parce que je dois être celui qui tire le meilleur parti de lui et nous avons eu des moments mais pas au niveau qu’il a fait avant.

«C’est une évaluation que nous ferons individuellement avec les joueurs et avec Edu, le conseil d’administration et la propriété pour prendre les bonnes décisions pour l’avenir.

«Chaque joueur sous contrat sera très probablement ici avec nous la saison prochaine.»