Mikel Arteta veut plus de signatures d’Arsenal au milieu des liens de transfert Emi Buendia et Yves Bissouma alors qu’il vise à empêcher le club de tomber plus loin derrière ses rivaux de Premier League

Dans une tentative d’arrêter le déclin, le manager d’Arsenal Mikel Arteta veut de meilleurs joueurs.

Dans un signe qu’il sera dans la pirogue la saison prochaine, le patron s’attend à être soutenu par le propriétaire Stan Kroenke cet été.

.

Arteta est sous une énorme pression à Arsenal mais sera soutenue pour renverser la situation, semble-t-il

«L’équipe doit changer», a-t-il déclaré avant le match d’Arsenal contre West Brom dimanche, hochant la tête lorsqu’on lui a demandé si ses patrons avaient promis des fonds pour effectuer ces modifications.

«Il y a déjà eu beaucoup de changements en décembre, ce qui n’a pas été fait depuis des années, mais cela nous dit où nous en étions. Les choses vont devoir changer et les propriétaires vont le soutenir. »

La saison dernière, Arteta a signé Willian gratuitement, puis a attrapé Thomas Partey, mais a également vu une intégration continue de jeunes joueurs comme Emile Smith Rowe et Bukayo Saka.

. – .

Les jeunes Saka et Smith Rowe ont surpassé les joueurs seniors d’Arsenal

De plus, il s’est débarrassé de Mesut Ozil, Sokratis, Sead Kolasinac et Shkodran Mustafi.

Mais il voit son équipe dixième en Premier League avec quatre matchs à jouer et sur le point de rater le football européen pour la première fois depuis 1996.

Malgré beaucoup de discussions à la suite de cette sortie européenne centrée sur l’avenir d’Arteta, il se voit toujours gérer parmi l’élite.

Arsenal s’est également écrasé contre Villarreal en demi-finale de la Ligue Europa – sa meilleure chance de se qualifier pour l’Europe.

Jack Wilshere à propos de la sortie d’Arsenal en Ligue Europa, des rumeurs de rachat impliquant Henry et Bergkamp et les ambitions de Bournemouth en Premier League

«Nous savons ce qui se passe à l’intérieur ici depuis 18 mois», a-t-il déclaré. “Nous savons. Nous savons seulement ceux qui sont ici. La façon dont nous avons construit cela est incroyable.

Cependant, il y voit désormais une opportunité de renverser ce qu’il appelle une tendance à perdre du terrain face à ses rivaux.

«Le temps presse en ce moment», a-t-il déclaré.

«C’est une tendance, cela fait des années maintenant que cela se produit. Si la distance et les marges avec le reste deviennent trop grandes, il est presque impossible de le faire. Nous sommes toujours à l’heure et nous avons posé des piliers et des fondations très solides au cours des derniers mois pour faire ce que nous devons faire.

.

On pense que Bissouma cherche de nouveaux pâturages la saison prochaine et a intéressé à la fois Arsenal et Liverpool

Les commentaires d’Arteta interviennent quelques jours après que talkSPORT ait appris qu’un gros investissement dans l’équipe était nécessaire ou qu’il en subissait les conséquences.

Emi Buendia de Norwich et Yves Bissouma à Brighton sont deux joueurs liés au club ces dernières semaines et ce dernier aurait même demandé à partir.

“Cette équipe a maintenant besoin d’un minimum de 150 millions de livres sterling pour nous remettre dans le top quatre”, a déclaré l’ancien joueur Perry Groves.

“Si [the owners] n’investirons pas l’argent, alors nous allons languir dans l’obscurité du milieu de la table et regarder vers le bas plutôt que vers le haut.

“Le point d’interrogation avec les propriétaires sera, vous avez dit les bonnes choses en soutenant le gestionnaire et allez-vous vendre?”