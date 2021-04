Mikel Arteta veut qu’Arsenal s’adapte contre Liverpool ⋆ .

Mikel Arteta veut voir Arsenal aborder son match avec Liverpool d’une manière différente de la saison dernière – même si son équipe a été victorieuse contre les champions de Premier League.

Les Gunners sont venus par derrière à l’Emirates Stadium pour remporter le match correspondant 2-1 l’année dernière.

Les deux buts résultaient d’erreurs de Liverpool, les erreurs de Virgil Van Dijk et d’Alisson Becker ayant été capitalisées par Alexandre Lacazette et Reiss Nelson.

Reiss Nelson a marqué le but de la victoire lors de la dernière visite de Liverpool à l’Emirates Stadium. (Shaun Botterill / Piscine NMC)

Mais Arteta a cherché à mettre en œuvre sa propre philosophie au sein de l’équipe cette saison, bien qu’avec un succès variable, et cela ne changera pas lorsque Liverpool se rendra au nord de Londres samedi.

Arsenal a remporté la victoire alors qu’il n’avait que 31% de possession – avec des statistiques similaires en victoires contre Manchester City et Chelsea, offrant à Arteta une FA Cup lors de sa première saison à la tête.

« Je pense que le match le dicte », a déclaré le patron lorsqu’on lui a demandé si Arsenal jouera à sa manière contre Liverpool cette fois-ci.

«Je pense que parfois vous devez vous adapter à l’adversaire parce qu’il est juste meilleur que vous et parfois vous pouvez faire l’adversaire s’adapter.

«Nous verrons, en fonction de ce qu’ils sont capables de faire et de ce que nous sommes également capables de faire. Évidemment, l’intention et le jeu que nous voulons proposer sont différents de celui auquel nous avons joué l’année dernière.

« Lorsque vous jouez contre des équipes de qualité supérieure, vous devez parfois être capable d’adapter votre jeu pour obtenir les résultats dont vous avez besoin. »

Arteta a fait l’éloge de son homologue de Liverpool, Jurgen Klopp. (Paul Childs / Piscine NMC)

Si Arsenal peut répéter sa victoire de la saison dernière, il se déplacera à un point de Liverpool dans le tableau.

L’équipe de Jurgen Klopp a eu du mal dans la lutte pour conserver sa couronne de Premier League, mais Arteta admet qu’il a été impressionné par l’évolution à Anfield depuis l’arrivée de l’Allemand en 2015.

« Je n’aime pas comparer différents projets – je pense que ce qu’ils ont fait est remarquable », a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé si sa tâche à Arsenal était similaire à celle de Klopp à Liverpool.

«Cela a été vraiment intelligent. La façon dont ils ont géré les ressources et la façon dont ils ont maximisé les ressources ont été exceptionnelles.

«Ils l’ont vraiment très bien fait et il s’agit maintenant de le maintenir. Nous sommes actuellement à différentes phases de ce projet, mais nous savons exactement où nous en sommes et où nous voulons être et dans la première des deux phases.

«Nous avions certaines priorités auxquelles nous devions répondre pour être en mesure de faire évoluer l’équipe, de faire évoluer l’équipe et de commencer à concourir à un niveau différent et c’est là que nous en sommes.»