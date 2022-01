Mikel, le rappeur catalan devenu viral avec sa chanson sur la boulimie

Nouvelles connexes

En mai dernier, Toni Mejías a publié Hambre, un livre où il dépeint la relation qui a commencé avec l’anorexie fin 2018. L’une des moitiés de Los Chikos del Maiz contribué par son témoignage à briser de nombreux stéréotypes sur la Trouble de l’alimentation, à commencer par l’une des plus évidentes : elles ne sont pas exclusives aux femmes. Le Valencien a parlé, écrit et rappé en toute franchise sur ces maladies silencieuses et stigmatisantes.

Ces jours-ci, une vidéo tirée de TikTok dans laquelle on peut entendre un jeune rappeur parler ouvertement de sa boulimie est devenue virale sur Twitter. « Quand tu commences, tu penses que tu la contrôle et, en vérité, c’est elle qui te contrôle. Tu souhaites avoir la maison toute seule pour ne pas regarder s’ils peuvent t’entendre », commence le sujet, qui s’accumule des milliers de réactions sur le réseau social. « Sachez qu’en moins de deux heures ce que vous avez mangé a déjà dû sortir, à l’intérieur vous pensez qu’il vaut mieux ne pas manger car vous êtes très clair que vous allez le regretter », continue.

« Et la première chose qu’ils ont faite a été de me dire que j’étais pédé car, selon eux, ce trouble est réservé aux filles. Même dans ces choses ils doivent mettre des étiquettes, je ne suis pas plus faible que les autres hommes, je suis simplement faible », poursuit la chanson déchirante, où le jeune homme assure que « la seule force en moi était cette petite voix qui murmurait : ‘Tu ressens bien quand tu vomis.

« Toute mon admiration »

Il a conclu en soulignant que « Penser que tout le monde a tort est le premier signe qui montre que je suis contrarié » et reconnaissant, d’autre part, qu’il ne regrette pas les kilos qu’il a perdus en cours de route bien qu’il se rende compte que ce qu’il faisait était destructeur pour lui. La vidéo, arrivée sur Twitter de la main de ce tweeter, cumule plus de 300 000 vues :

Quelle putain d’angoisse, j’aimerais que personne ne soit passé par là. Toute mon admiration à ce garçon pour pouvoir le raconter

1/2 pic.twitter.com/5AspCX2UWq – Mary Poppins ☂️ (@MaryPonpin) 3 janvier 2022

Je ne sais pas si c’est d’il y a longtemps mais je l’ai vu maintenant, je ne l’ai pas trouvé ici non plus, à cause du @ de Tiktok ce n’est pas lui.

2/2 pic.twitter.com/ihPcRqvjyP – Mary Poppins ☂️ (@MaryPonpin) 3 janvier 2022

Les voix qui reconnaissaient le rappeur catalan chez les jeunes sont bientôt arrivées Mikel Serra, mieux connu sous son nom de scène de Blast, qui avait mis en ligne le clip vidéo de sa chanson Don’t eat, qui est ainsi intitulée, au début de l’année dernière 2021 sur sa chaîne YouTube :

Voici quelques-unes des réactions au sujet de Mikel :

Je ne te mens pas si je te dis que j’ai commencé à pleurer en l’écoutant, c’est très courageux d’oser parler de quelque chose d’aussi dur et délicat et encore plus quand la société est responsable de nous faire nous sentir plus mal, j’espère Je peux retrouver le compte de ce garçon pour lui donner de la visibilité🙏🏻 💗 – 𝚅𝚒𝚌𝚝𝚘𝚛𝚒𝚊💖 (@gotohornyjail) 3 janvier 2022

Mes respects.

Vous devez avoir des couilles énormes pour faire quelque chose comme ça en public, mais cela montre votre désir et votre force de continuer à vous battre pour sortir de cet enfer.

Je ne sais pas qui tu es, je ne te connais pas non plus, mais j’espère qu’un jour je trouverai une vidéo de toi en train de chanter pour surmonter ça !!!

?? – GOLDEN GUAJE (@GOLDEN_WORLD) 3 janvier 2022

putain…

Tout mon respect à ce garçon…

Fissure! ??

Vous n’êtes pas faible si vous êtes capable de le faire. Les faibles sont la société qui détourne le regard lorsqu’elle voit quelqu’un avec des problèmes de ce genre. Vous ne pouvez pas comprendre cela tant que vous ne l’avez pas vécu à la première personne. – Perdu dans Señor (@Edjo_Gamar) le 3 janvier 2022

Putain, comme c’est dur. Un homme courageux d’avoir su l’expliquer car il a su y faire face – Laia 🦂🎮📚 (@ Yavanna80) 3 janvier 2022

Courageux

Bien sûr

Des gens plus sincères

Arrêtez de faire taire les choses qui se passent, lâchez tout et vous vous nettoyerez à l’intérieur.

🥰☺️🤗🥂 – Al (@Almatinas) 4 janvier 2022

Quand quelqu’un verbalise beaucoup de ce que vous avez à l’intérieur… Pouah… comme ça pique putain ! Comme c’est dur et comme c’est vrai… Mais comme c’est courageux ! – Mariajosé (@MjoseArgelina) 3 janvier 2022

On confirme que ça m’a fait pleurer ? nous confirmons – Alexis #masplazaspir (@__alexis_h) 4 janvier 2022

C’est pourquoi j’aime le rap. Donnez une voix aux gens, même avec des thèmes comme celui-ci. Bravo au gamin de l’avoir libéré. – Croustillant (@CrispyXtreme) 4 janvier 2022

Une étape de ma vie est entrée dans mon œil… – Le fou du ballon (@LaGlobos) 4 janvier 2022

Tout le respect et l’admiration pour l’avoir surmonté et l’avoir chanté en public 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Problème grave et très courant. pic.twitter.com/2h90Bwh5RF – La personne la plus dégoûtante du monde (@Lapersonamasasq) 3 janvier 2022

Les applaudissements pour le Catalan ont été unanimes.

Suivez les sujets qui vous intéressent