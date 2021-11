Mikel Merino, la seule victime à l’entraînement pour l’équipe nationale à Athènes | Grèce

10/11/2021 à 18:57 CET

Jordi Gol – Envoyé spécial (Athènes)

L’équipe espagnole s’est entraînée ce mercredi au stade Spyros Louis d’Athènes pour préparer le match capital de La Roja ce jeudi à 20h45 pour la qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Le milieu de terrain de la Real Sociedad, Mikel mérinosC’était la seule victime pour Luis Enrique lors de cette séance d’entraînement, et il a eu une séance séparée. Les Navarrais, comme l’a rapporté le technicien lors de la conférence de presse de ce mercredi, ne participeront pas au match contre les Hellènes « parce que nous ne voulons prendre aucun risque ».

L’expédition espagnole a été surprise par le froid qu’il faisait dans un pays a priori chaud comme la Grèce. Les Espagnols se sont retrouvés avec beaucoup d’humidité et avec une sensation de froid qui n’était pas en accord avec les 10 degrés que marquait le thermomètre.

Le froid, en effet, peut être un facteur clé également au niveau sportif. La sensation thermique, selon les personnes présentes et la presse locale, peut rendre le choc présent peu public. De plus, les restrictions imposées par le Covid, qui permettent une capacité de 40 000 personnes maximum, et uniquement pour les vaccinés. Une PCR négative n’est pas suffisante pour les adultes, et seules les personnes qui ont reçu le calendrier vaccinal complet sont autorisées à entrer, ce qui limite également la capacité.

Avec tout cela, ajouté au fait que Gracia n’aspire qu’à participer aux séries éliminatoires de la Coupe du monde au Qatar, le jeu ne devrait pas présenter une grande entrée.

Malgré l’inquiétude initiale de La Roja, le terrain Spyros Louis était en très bon état, même un peu mieux que l’état de la pelouse que La Cartuja pourrait présenter ce dimanche.

Dans la partie de la séance d’entraînement ouverte aux médias, l’équipe a effectué des tours et des exercices d’échauffement dans lesquels Luis Enrique a mélangé les joueurs, pour ne pas donner, une fois de plus, des indices sur les onze qu’il prépare pour demain.