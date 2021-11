Mikel Merino, le milieu de terrain total

11/06/2021 à 18h00 CET

Mikel mérinos Il est l’un des joueurs à la mode du football européen et l’une des sensations de la Ligue espagnole. Depuis son arrivée à la Real Sociedad lors de la saison 2018/19, seuls Casemiro et Dani Parejo ils ont pu obtenir plus de récupérations et d’interceptions ensemble.

Avec 115 interceptions et 710 récupérations, le joueur navarrais a laissé derrière lui des joueurs comme Sergio Busquets ou Mauro Arrambarri, montrant qu’en plus d’être un joueur avec beaucoup de contribution dans le jeu offensif de son équipe, il est également clé dans la récupération défensive de l’équipe de Shérif Imanol.

La Société réelle Elle réalise une belle saison, leader du championnat, avec un match de plus par rapport à ses poursuivantes, et dépend d’elle-même pour passer la phase de groupes de la Ligue Europa. Merino a un rôle fondamental dans ce grand rôle que jouent les habitants de Donostia, et c’est à travers lui que passent à la fois la création et la récupération de l’équipe.