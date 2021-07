Mikel Merino se rend à Pedri

in

16/07/2021

Act à 12:34 CEST

La saison de Pedri est pour le cadrage. Le milieu de terrain du Barça est sur le point de terminer une campagne de rêve, étant une pièce fondamentale du Barça de Ronald Koeman, devenant figé dans les plans de Luis Enrique en Championnat d’Europe et, désormais, il sera l’un des piliers de l’équipe olympique espagnole .

Mikel Merino sera l’un des 22 membres qui feront partie de l’équipe nationale olympique et partagera un vestiaire avec Pedri. “Il a tout compris très rapidement à un si jeune âge. Il a un mérite incroyable avec cette capacité et ce caractère, il a un talent énorme et un grand avenir devant lui.”, a commenté le footballeur de la Real Sociedad à l’approche du match amical contre l’équipe japonaise.

Le canari a pratiquement tout joué cette saison. Accumulez 58 matchs entre Ligue, Coupe, Champions, Supercoupe d’Espagne et Coupe d’Europe. Il n’a échoué au rendez-vous européen que contre Ferencvaros lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions et contre Eibar lors de la dernière journée de Liga, lorsque Koeman l’a laissé au repos et que le championnat était déjà décidé.

Pendant les Jeux Olympiques il ajoutera, au moins, six matchs supplémentaires : double confrontation contre l’Egypte, le Honduras et l’Australie. Si les Olympiens passent la barrière de la phase de poules, les blaugranas pourraient écraser les 70 matchs en une seule saison à 18 ans.

LaLiga débutera le dimanche 15 août, précisément, contre la Real Sociedad de Mikel Merino. Un match auquel, selon toute probabilité, Pedri ne pourra pas participer, puisqu’il n’a pas encore profité de ses vacances bien méritées et l’attend avec la saison déjà commencée.