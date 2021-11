Mikel Merino se rend en Grèce avec l’équipe nationale

11/09/2021

Le à 18:18 CET

Le milieu de terrain de la Real Sociedad, Mikel mérinos, s’est rendu en Grèce avec l’équipe espagnole après que des tests médicaux effectués lundi dernier ont confirmé qu’il ne souffre d’aucune blessure. Il sera absent contre la Grèce, mais il sera disponible pour Luis Enrique face à la confrontation contre la Suède.

Le Navarrais, l’une des pièces les plus importantes pour Imanol Alguacil dans la Reale Arena, est entré dans l’équipe de l’équipe pour faire face à la troisième pause de l’équipe nationale et sera important dans les deux duels clés pour le billet Qatar 2022. Cette saison, il a joué un total de 17 matchs et ajoute un total de 1 521 minutes de jeu avec l’équipe txuri-urdin.

L’ancien CA Osasuna est entré dans les trois derniers appels de Luis Enrique et est un footballeur important dans la rotation avec l’équipe nationale– A joué contre la Géorgie et le Kosovo lors des qualifications et également contre l’Italie et la France lors de l’UEFA Nations League.

Prêt pour le duel vital contre la Suède

Le joueur de la Real Sociedad voyage avec le reste de l’expédition en Grèce et son évolution marquera la disponibilité: Sauf surprise, il ne participera pas contre l’équipe grecque, mais il pourrait être dans le duel capital contre la Suède.

L’ancien joueur de Newcastle n’a pas participé à la première séance d’entraînement avec le reste de ses coéquipiers, et les footballeurs non plus Gayà et Rodrigo Moreno. Tous sont restés dans la convocation, pas les joueurs Ansu Fati, Eric García et Yeremi Pino, qui sont tombés à cause d’une blessure et ont fait entrer Raúl de Tomás, Diego Llorente et Brais Méndez.