Mikel Oyarzabal, l’attaquant plus neuf de l’Espagne olympique

06.08.2021 à 21:01 CEST

L’attaquant de la Real Sociedad et de l’Espagne olympique, Mikel Oyarzabal, est le joueur qui a participé le plus de fois aux tirs au but de son équipe lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec un total de 26 fois, avec 16 tirs et 10 passes décisives.. Il en va de même pour Take Kubo, un joueur du Japon et du Real Madrid, avec 18 tirs et 8 passes décisives.

espagnol, quoi a été un starter sur le conseil d’administration de Luis de la Fuente tout au long du tournoi, est devenu une pièce indispensable de l’équipe espagnole, qui jouera la finale contre le Brésil, l’autre grand favori. Le txuri-urdin a joué un total de 472 minutes au cours desquelles il a marqué deux buts et distribué deux passes décisives.

Contrairement au rôle que vous avez dans votre équipe, Mikel Oyarzabal a été postulé comme le neuf de référence dans ces Jeux Olympiques pour l’Espagne de Luis de la Fuente. Naviguer toujours entre les centres et étirer l’équipe avec des décoches verticales, l’attaquant a repris le poste avec l’autorisation de Rafa Mir, qui était la clé en sortant du banc contre la Côte d’Ivoire et a partagé un terrain contre le Japon en demi-finale.

Pierre angulaire de la Royal Society

Mikel Oyarzabal est l’un des joueurs les plus importants de la Real Sociedad de Imanol Alguacil. Destiné par l’Athletic Club à l’époque, l’attaquant a décidé de renouveler et a un contrat jusqu’au 30 juin 2024. Formé dans les catégories inférieures du club txuri-urdin, Oyarzabal a disputé un total de 239 matchs au cours desquels il a marqué 64 buts et distribué 45 passes décisives.

L’attaquant était le cinquième Espagnol qui a généré le plus de buts et de passes (19) au cours de la saison 2020/21 avec 11 buts et huit passes décisives, derrière Gerard Moreno (30), Iago Aspas (27), Marcos Llorente (23) et lvaro Morata (21).