Mikey Garcia contre. Sandor Martín le 16 octobre au Texas, sur le point de devenir officiel

Comme nous vous l’annoncions il y a trois semaines en scoop sur ESPABOX, et en l’absence d’annonce officielle comme ESPN a pu le confirmer, le combat entre Mikey Garcia (40-1, 30 KO) et Sandor Martin (38-2, 13 KO) aura lieu le 16 octobre au Texas (Etats-Unis).

Ce sera le combat principal de la soirée que Matchroom Boxing organisera à cette date, après le report du troisième affrontement entre Juan Francisco Estrada et Román “Chocolatito” Gónzález, ce dernier ayant contracté le COVID-19.

García et Martín boxeront à un poids convenu de 65 800 kg (145 livres), donc l’Espagnol gagnera un peu plus de deux kilogrammes, après un militaire en super poids léger pendant des années. En sa faveur, il joue que Mikey García n’est pas non plus un poids welter naturel, étant dans cette catégorie en raison de la concentration de combattants pertinents.

Les négociations pour le duel entre le Californien et le joueur barcelonais ont commencé il y a quelques semaines, étant sur le point d’être finalisées le 18 septembre. Cependant, les prétentions économiques élevées de García et la courte marge de temps ont conduit le promoteur à chercher un autre trou dans le programme télévisé de DAZN.