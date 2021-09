Mikey Garcia de retour contre. Sandor Martin

in

Par Dan Rafael

L’ancien champion du monde en quatre divisions Mikey Garcia mettra fin à une interruption de 19 mois et affrontera Sandor Martin le 16 octobre au parc extérieur Chukchansi à Fresno, en Californie, ont annoncé jeudi Matchroom Boxing et DAZN.

Garcia n’a pas boxé depuis sa victoire par décision unanime sur la compétition contre l’ancienne championne des poids welters Jessie Vargas le 29 février 2020 au Ford Center de Frisco, Texas.

“Je suis très heureux de remonter sur le ring et de donner à mes fans une autre soirée inoubliable”, a déclaré Garcia dans un communiqué de presse. « J’ai hâte de vous voir tous le 16 octobre à Fresno. Ça va être une super soirée de boxe.”

Lors de son dernier combat, Martin (38-2, 13 KOs), 28 ans, un gaucher espagnol, a devancé Kay Prospere pour conserver son titre européen des super-légers en avril.

Maintenant, il franchira le plus grand pas de sa carrière contre Garcia (40-1, 30 KOs), 33 ans, de Ventura, en Californie, qui a remporté des titres mondiaux de poids plume à super léger.

Sa seule défaite a été une décision lorsqu’il a sauté dans plusieurs catégories de poids pour défier le champion des poids welters Errol Spence Jr. en mars 2019.

“Je suis très excité par cette opportunité”, a déclaré Martin, qui se battra en dehors de l’Espagne pour la troisième fois et pour la première fois aux États-Unis. « Le sport de la boxe me donne l’opportunité de changer ma vie. Il y aura un avant et un après pour tout le monde dans ce combat.”