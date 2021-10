Mikey García et Sandor Martín, en poids

Ce matin de samedi à dimanche, le triple champion d’Europe des super-légers, le natif de Barcelone Sandor Martin (38-2, 13 KO), qui a récemment abandonné sa couronne pour combattre dans ce gala qui se déroule à Fresno (Californie), affronte le grand combattant américain Mikey Garcia (40-1, 30 KO), qui a été champion du monde dans quatre divisions (plume, super plume, poids léger et super poids léger).

Lors de la pesée qui s’est tenue il y a quelques heures, le favori Mikey García a atteint la balance avec 65 100 kg, tandis que le barcelonais pesait 65 300 kg. Les deux dans la limite établie de 65 800 kg.

Sandor Martín a déclaré : «Je suis très excité de montrer que je peux être dans les ligues mondiales. Pour gagner, je dois être plus intelligent que lui et mettre tout mon cœur et mon esprit sur lui ».

De son côté, le champion en quatre divisions a déclaré : « Je dois faire mon travail pour gagner, c’est un très bon boxeur. »

Pour Sandor Martín, le combat est une grande opportunité, il joue dans un gala important aux États-Unis, se souvenant d’autres grands combats de la boxe espagnole, bien que sans titre mondial en jeu et dix rounds, mais s’il remportait la victoire, quelque chose de très compliqué , il pourrait avoir une chance plus tard de disputer un titre mondial, et une défaite, laissant une bonne image, peut le garder sur les panneaux d’affichage américains.

García est un combattant très complet, avec un bon coup de poing, qui garde bien le rythme du combat, tandis que Martín est insaisissable, avec une bonne technique et ne sera pas une proie facile.

La victoire de Mikey Garcia est rémunéré à 1,05 € par euro misé, tandis que celui de Sandor Martin à 10,00 €, mais il existe également des options pour parier sur plusieurs résultats du combat, en cliquant sur le titre du combat.

Dans l’autre match important du gala, le championnat du monde WBO des poids mouches légers entre le Mexicain Elwin soto (19-1, 13 KO) et le Portoricain Jonathan Gonzalez (24-3-1, 14 KO). Soto fera sa quatrième défense du titre qu’il a obtenu contre un autre Portoricain, Ángel Acosta, qu’il a surpris au dernier tour, alors qu’il perdait le combat aux points.

C’est la deuxième opportunité mondiale pour González, qui a perdu au septième tour contre Kosei Tanaka en 2019 pour le championnat du monde WBO des poids mouches.

Soto-González

A la pesée, Soto a donné 48 900 kg, tandis que González 49 kg, juste la limite de la division.

Soto a commenté après la pesée : «Je vais faire mon travail, le suivre autour du ring et lancer mes meilleurs coups. Ce sera une autre grande guerre Mexique-Porto Rico.