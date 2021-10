Mikey García : « Je veux montrer que je suis là, je ne suis pas parti »

L’Espagnol Sandor Martín (38-2, 13 KO) vit ce samedi le combat le plus important de sa vie. L’ancien champion d’Europe fait le grand saut aux Etats-Unis et le fait face à une légende comme Mikey Garcia (40-1, 30 KO). Le Californien de 33 ans ne vit pas son combat le plus important, mais c’est un combat qui peut marquer son avenir. Il a boxé pour la dernière fois en février 2020 et avait déjà perdu contre Errol Spence. Le poids welter semble être trop gros pour lui et après si longtemps sans boxe, il semble être revenu à la raison.

« Je suis très excité de revenir sur le ring. Je veux montrer au monde que je suis là, je ne suis pas parti. J’ai encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de rumeurs de gros combats. Ce combat est à 145 livres (entre super léger et poids welter). L’objectif est d’être proche de 140 livres (super léger), un poids auquel vous pouvez éventuellement avoir plus de combats. Je suis prêt à combattre tous les combattants. Je sais que j’ai un niveau élevé. Avec l’expérience que j’ai eue, j’ai montré au monde que j’avais une catégorie », a-t-il souligné lors d’une conférence avec des médias internationaux à laquelle AS était présent.

Bien que le regard vers l’avenir soit clair, García ne veut pas sous-estimer Sandor. L’Espagnol sait qu’il peut jouer ce tour et qu’il a un niveau bien supérieur à celui qu’on lui donne aux Etats-Unis. « Martín est un boxeur compliqué, il a une défense, une bonne main gauche… et une fiche de 38-2. C’est un combat qui sera vraiment bon« , a reconnu. Malgré cela, en plus de Sandor, García pense déjà à un autre nom: »Le plan était de combattre Régis Prograis. Le temps ne nous a pas permis de clore la négociation. Après ce combat, si tout se passe bien, je chercherai de gros combats et Régis sera probablement le prochain.. Le combat contre Josh Taylor ne peut pas encore avoir lieu. Donc, je vais combattre un deuxième prénom comme Prograis ou Linares. Ce sera la préparation d’un grand combat comme Taylor ou Gervonta Davis. Le plan est de rester actif avec de gros combats », a-t-il conclu.