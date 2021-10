Mikey García n’a pas de clause de revanche. Sandor Martín, ouvert à un deuxième combat

Promoteur Eddie entend a révélé que Mikey Garcia n’a pas de clause de revanche avec Sandor Martin. Cette situation n’implique pas qu’un deuxième combat entre les deux ne peut pas avoir lieu, mais de cette manière, les Espagnols pourront choisir ce qui est le plus avantageux pour leur avenir.

Non, il n’y a pas de clause de revanche, vous serez heureux de l’entendre. Ce n’était qu’un combat sans titre, sans clause de revanche, et cela a changé la vie de Sandor Martín »a dit Eddie Hearn.

García lui-même a également confirmé qu’il n’avait pas signé ladite clause : Bien sûr, je peux envisager une revanche. Je pense que deux tours supplémentaires seront en ma faveur ».

S’adressant à DAZN, Sandor a déclaré : «Il m’a donné l’opportunité. Pourquoi ne devrais-je pas le lui donner ? Je pense que c’est aux champions de se battre parmi les meilleurs. Il est le meilleur, je le respecte toujours, il est toujours une légende et je pense qu’il sera un futur Hall of Fame, mais j’aimerais revenir à 140 livres (super léger), qui est mon poids et où je me sens confortable, mais non je pourrais perdre cette opportunité ».