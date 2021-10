Mikey García revient sur le ring

Le quadruple champion du monde californien, Mikey García, affrontera le concurrent espagnol, Sandor Martin, dans le match principal d’une fonction qui se tiendra le samedi 16 octobre prochain au Chukchansi Park à Frenso, en Californie.

Mikey Garcia revient sur le ring depuis la défaite de Jessie Vargas à Frisco, au Texas, en février 2020 et le combattant californien accueille l’Espagnol Martin dans son État d’origine, Martin entrant dans le combat sur le dos de deux succès de sa laisse européenne de 140 livres.

Garcia a été champion en poids plume, super poids plume, léger et super léger. Il a une fiche de 30-1, avec 30 KO. Il a subi sa seule défaite en mars 2019, lorsqu’il a été dépassé par Errol Spence Jr.

« Je suis tellement excité de remonter sur le ring et de donner à mes fans une autre soirée inoubliable », a déclaré Garcia. « J’espère vous voir tous le 16 octobre à Fresno ; Ce sera une grande soirée de boxe.

Dans le cas de Martin, il entrera dans ce match avec une fiche de 38-2, avec 13 KO. Il est l’actuel champion d’Europe des super-légers, une couronne qu’il a défendue lors de son dernier combat contre l’anglais Kay Prospere.

« Je suis très excité par cette opportunité », a déclaré Martin. « Le sport de la boxe me donne l’opportunité de changer ma vie. Il y aura un avant et un après pour tout le monde dans ce combat ».

Le combat, qui est promu par Matchroom Boxing, sera télévisé sur DAZN.

