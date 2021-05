Mikkey Dee, ancien batteur de Motörhead, revient sur la dernière fois qu’il a vu Lemmy: c’est “ très triste ”

Dans une nouvelle interview avec le podcast vidéo “Waste Some Time With Jason Green”, ancien MOTÖRHEAD le batteur Mikkey Dee a dit ce chanteur Ian “Lemmy” Kilmister a refusé d’arrêter de tourner dans les semaines qui ont précédé sa mort, même lorsque sa santé se détériorait clairement.

“Nous avons joué le dernier concert le 11 décembre [of 2015] à Berlin, et il est passé juste [two] semaines plus tard, ” Mikkey rappelé (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). «Et ça te dit, le gars est mort avec ses bottes. Et moi et Phil [Campbell, MOTÖRHEAD guitarist] essayaient de le dissuader de commencer la deuxième partie de la tournée européenne après Noël. Mais il n’y avait aucun moyen de faire ça. Et j’ai dit à Phil, ‘Regardez, au lieu de vous disputer avec Lemmy ou en le poussant à ne pas faire ça », parce que nous avons dit que nous devrions peut-être faire une pause pendant quelques mois pour qu’il puisse reprendre son souffle, en gros. J’ai dit: ‘Ne le poussons pas de toute façon. Laissez-le décider ce qu’il veut faire. C’est lui qui sait le mieux ce qu’il veut faire. Et il voulait être sur scène. Nous avons donc dit: «Soutenons-le plutôt», et c’est ce que nous avons fait. Mais nous n’avons jamais atteint la deuxième étape de cette tournée européenne, malheureusement. C’était le Royaume-Uni qui était sur la partie suivante, je m’en souviens. “

On lui a demandé s’il savait à son retour en Suède que ce serait probablement la fin pour Lemmy, Mikkey a dit: “Non. Pas du tout. Parce que j’ai parlé à Lemmy après ce spectacle à Berlin. Nous allions tous nous séparer, évidemment. J’allais juste m’envoler pour la Suède, et Phil est rentré chez lui au Pays de Galles. Lemmy était de retour à Los Angeles, mais je crois qu’il allait s’envoler pour Londres et y rester une nuit ou deux environ et dire bonjour à ses amis, puis rentrer chez lui. Et je lui ai parlé juste après le spectacle. Je suis descendu à Lemmydans le vestiaire, et j’ai dit: «Très bien. Retournez à LA et découvrez, peut-être, deux autres chansons de [MOTÖRHEAD‘s final album] «Mauvaise magie» que vous pensez que nous devrions faire. Et nous sortons les deux chansons que nous avons déjà jouées sur cette étape, et nous avons ajouté deux nouvelles chansons du disque. Et il a dit: ‘Ouais. Très bien. Je vais vérifier ça. Et j’ai dit: «Raccords après Noël». Parce que c’était le 11 décembre à ce moment-là, et je pensais que nous parlerions entre Noël et le réveillon du Nouvel An et déciderions quelles deux chansons nous nous entendions sur la prochaine étape. Et il a dit: ‘Ouais, je vais retourner travailler là-dessus.’ Et c’était tout. Il n’avait aucune intention de ne pas revenir en Europe et de faire des tournées. Nous avons donc fait un petit crochet, comme nous l’avons toujours fait, et c’était la dernière fois que je l’ai vu, en fait. Très triste.”

Dee a continué en disant que Lemmy avait fait quelques changements dans sa vie pour améliorer sa santé après avoir fait face à plusieurs problèmes au cours des dernières années de sa vie, y compris des problèmes cardiaques. “Mais ma conviction personnelle est qu’il était peut-être un peu trop tard”, a-t-il déclaré. “Il aurait peut-être dû changer un peu plus tôt. Mais sachant Lemmy, il n’était pas pour ça. Il le faisait à sa manière ou sur l’autoroute, en gros. Et cela a fait de lui ce qu’il était. Il n’a jamais fait de compromis avec sa musique, il n’a jamais fait de compromis avec l’amitié, il n’a jamais fait de compromis avec la façon dont il allait aller pour quelqu’un d’autre de cette façon, c’est pourquoi MOTÖRHEAD a été MOTÖRHEAD, et est toujours MOTÖRHEAD. Mais cela dit, bien sûr, nous parlions tous les trois beaucoup de choses, et ce n’était pas comme s’il était une sorte de patron ici. Mais nous avons tous si bien travaillé ensemble, et c’est ce qui a créé la magie, je dirais. “

Lemmy est décédé le 28 décembre 2015 à l’âge de 70 ans peu de temps après avoir appris qu’il avait reçu un diagnostic de cancer.

MOTÖRHEAD a dû annuler un certain nombre de spectacles en 2015 en raison de LemmyLa mauvaise santé du groupe, bien que le groupe ait réussi à terminer la tournée européenne susmentionnée quelques semaines avant sa mort.

En juin dernier, il a été annoncé que Lemmy obtiendra le traitement biopic. Le prochain film, “Lemmy”, sera dirigé par Greg Olliver, qui a déjà réalisé le documentaire 2010 du même nom, “Lemmy”.

“Lemmy” entrera en production plus tard cette année, avec VMI présentation du film au marché virtuel de Cannes. Il suivra Kilmisterla vie de grandir à Stoke-on-Trent, devenir un roadie pour Jimi Hendrix et membre d’un groupe de rock psychédélique fondateur HAWKWIND avant de former MOTÖRHEAD.

Une urne sur mesure contenant LemmyLes cendres sont exposées en permanence dans un columbarium du Forest Lawn Cemetery à Hollywood, en Californie.



