Mikkey Dee dit qu’il “se sentait comme un batteur très étroit” à la fin de son temps avec King Diamond

Lors d’une récente apparition sur “Boissons avec Johnny”, l’émission de télévision sur Internet animée par AVENGED SEVENFOLD bassiste Johnny Christ, ancien MOTRHEAD et courant SCORPION le batteur Mikkey Dee discuté de l’évolution de son style de batterie. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Si vous prenez ROI DIAMANT, DOKKEN, MOTRHEAD, maintenant SCORPION, ils sont arrivés au bon moment dans ma vie. Par exemple, à la fin de ROI DIAMANT, je me sentais comme un batteur très étroit parce que tout ce que je pouvais faire, c’est tout ça. Je ressentais beaucoup de stress, et les back beats et les remplissages techniques de la batterie et déchirer certaines chansons, je le ressentais à l’époque. Parce que quand nous avons déménagé en Californie, j’ai commencé à jammer avec, si vous les appelez des musiciens réguliers – plus de rock, des reprises de chansons de jam [LED] ZEPPELIN et VIOLET FONCÉ de nouveau. Et je me sentais stressé. Et j’ai senti que mon compteur n’était pas là où il était censé être. Et je voulais devenir plus large. Et le DOKKEN la chose était la chose parfaite pour moi de sortir de ROI DIAMANT avec. J’ai beaucoup appris, comment m’asseoir et me balancer. Et puis, après quelques années avec enfiler [Dokken], j’ai senti que c’était génial, mais j’appartiens à la division la plus lourde; Je suis un batteur plus lourd. Et puis, soudain à nouveau, MOTRHEAD était le bon moment pour nous rejoindre.”

Il a poursuivi : « Après 25 ans avec MOTRHEAD, il n’y a pas de secret que nous pensions qu’à la fin, nous voulions peut-être faire autre chose – soit faire un album solo, soit être inspiré par autre chose. Parce qu’avec MOTRHEAD, nous avions un cadre très serré dans lequel travailler, qui était MOTRHEAD. Et parfois moi et Phil [Campbell, guitar] pourrait écrire de la musique et Lemmy [bass, vocals] viendrait et repartirait, ‘Qu’est-ce que tu veux que je chante pour ça ? Cette chanson est plus destinée à SE RUER. N’étaient pas SE RUER; étaient MOTRHEAD.’ Et il avait tout à fait raison. Peut-être qu’on s’est un peu trop éloigné du cadre d’être MOTRHEAD.”

Dee, qui a été membre de SCORPION depuis 2016, a joué de la batterie pour ROI DIAMANT de 1985 à 1989. Le batteur d’origine suédoise a également joué avec MOTRHEAD de 1991 jusqu’à la dissolution du groupe en décembre 2015.

Dee joué sur le classique ROI DIAMANT albums “Portrait fatal”, “Abigaïl” et “Eux” jusqu’à son départ en 1988 pour rejoindre Don Dokken. Il est revenu un an plus tard en tant que joueur de session sur ROI DIAMANT‘s “Conspiration”.



