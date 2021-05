Mikkey Dee réfléchit à son temps avec Motörhead: “ Je chéris vraiment la mémoire et l’histoire que nous avons créées ”

Dans une récente interview avec Jackie en métal completémission de radio diffusée au niveau national, batteur Mikkey Dee a parlé de la chimie musicale entre lui et les autres membres de la finale MOTÖRHEAD line-up, guitariste Phil Campbell et la fin, super Ian “Lemmy” Kilmister.

“Je pense que c’est la raison pour laquelle nous avons si bien travaillé parce que nous étions trois personnalités différentes et trois volontés ou idées différentes, mais cela a très bien fonctionné pour nous”, a-t-il déclaré (entendre l’audio ci-dessous). “Nous avons travaillé à merveille ensemble. Nous avons eu nos discussions, mais tout s’est terminé dans une grande camaraderie et un grand respect l’un pour l’autre, ce qui était génial. Donc, c’était très facile, d’une certaine manière, de travailler ensemble parce que nous voulions tous la même chose. et nous avions presque la même vision tout le temps. Nous avons donc tiré dans la bonne direction et la même direction. C’était génial. Bien sûr, chaque année, les années passaient, et nous devenions de plus en plus serrés. “

Dee, qui a été membre de SCORPIONS depuis 2016, a également parlé MOTÖRHEADlive set récent, “Plus fort que le bruit … en direct à Berlin”, contenant un enregistrement du concert du groupe le 5 décembre 2012 au Velodrom de Berlin. Demandé à titre posthume MOTÖRHEAD les versions, telles que “Plus fort que le bruit … en direct à Berlin”, lui apporter de la joie, de la tristesse ou peut-être les deux, Mikkey a dit: “Pas de tristesse, parce que nous avons passé de bonnes années ensemble. Vous êtes juste fier et vous avez vos souvenirs de tout cela. Lemmy énormément, bien sûr, mais nous avons tous fait tellement de bonnes choses. Quand nous sortons une nouvelle chose comme celle-ci, c’est juste «Wow», c’est génial. J’écoute le disque et je dis: «Wow. Nous avons joué cette chanson et cette chanson. Bien sûr, nous avons en quelque sorte oublié comment était la setlist. Vous vous étonnez vous-même de la qualité du spectacle et vous pouvez presque sentir [laughs] l’arène, comment c’était. Tout va bien, je dois dire. Mais, bien sûr, on vous rappelle Lemmy et à quel point nous l’avons eu. Mais ça ne me donne pas de tristesse. Il me manque juste, en gros. J’aime penser à Lemmy d’une manière totalement positive. Je n’essaye pas – c’est ce que je fais en fait – parce que nous nous sommes tellement amusés et [we did] tellement ensemble que je chéris vraiment la mémoire et l’histoire que nous avons créées. Si je marche super triste chaque fois que j’entends Lemmyle nom ou nous faisons quelque chose pour l’ancien MOTÖRHEAD, ce sera terrible. Alors, je mets un sourire quand j’écoute ça. Je vais, ‘Wow. Nous avons fait quelque chose de formidable. Et je peux réellement voir et entendre Lemmy juste en face de moi, et cela m’apporte le bonheur au lieu de la tristesse. “

Lemmy est décédé en décembre 2015 à l’âge de 70 ans peu de temps après avoir appris qu’il avait reçu un diagnostic de cancer.

Il avait fait face à plusieurs problèmes de santé au cours des dernières années de sa vie, y compris des problèmes cardiaques, le forçant à réduire ses fameuses habitudes de tabagisme.

MOTÖRHEAD a dû annuler un certain nombre de spectacles en 2015 en raison de LemmyLa mauvaise santé du groupe, bien que le groupe ait réussi à terminer une dernière tournée européenne quelques semaines avant sa mort.

En juin dernier, il a été annoncé que Lemmy obtiendra le traitement biopic. Le prochain film, “Lemmy”, sera dirigé par Greg Olliver, qui a déjà réalisé le documentaire 2010 du même nom, “Lemmy”.

“Lemmy” entrera en production plus tard cette année, avec VMI présentation du film au marché virtuel de Cannes. Il suivra Kilmisterla vie de grandir à Stoke-on-Trent, devenir un roadie pour Jimi Hendrix et membre d’un groupe de rock psychédélique fondateur HAWKWIND avant de former MOTÖRHEAD.

Une urne sur mesure contenant LemmyLes cendres sont exposées en permanence dans un columbarium du Forest Lawn Cemetery à Hollywood, en Californie.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).