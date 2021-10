Mila Kunis a révélé qu’Ashton avait été hospitalisé pour le régime de Steve Jobs.Que? Mila a révélé qu’Ashton avait été hospitalisé pour avoir suivi un régime très strict de fruits purs pour jouer à Jobs et s’est retrouvé à l’hôpital, deux fois, pour une pancréatite.

Yahoo dit que lors d’une présentation sur ‘Hot Ones’ le 28 octobre, Mila Kunis a rappelé comment son mari Ashton Kutcher s’est retrouvé à l’hôpital alors qu’il se préparait à jouer le rôle de Steve Jobs. Mila a déclaré que même si Ashton était dans l’émission auparavant en 2019, il n’avait pas raconté toute l’histoire de sa peur de la pancréatite.

L’actrice de « Bad Moms » a continué à raconter l’incident

En 2013, Ashton a joué dans le film sur le fondateur d’Apple, Jobs. Une partie de l’entrée dans le personnage consistait à suivre le régime strictement fruité de Steve. Après avoir consommé des quantités massives de jus de carottes, Ashton a commencé à souffrir de maux de dos.

« Deux semaines avant de commencer le tournage, j’ai soudainement eu ce mal de dos et la nuit, c’est devenu de pire en pire », a déclaré Ashton lorsqu’il était dans l’émission Hot Ones.

« Je me suis retrouvé à l’hôpital sous dilaudid maximum (médicament) parce que mon pancréas devenait fou. »

« Et puis je suis complètement paniqué, comme ‘C’est le fantôme de Steve Jobs qui prend mon pancréas’, et je panique et il s’avère que c’est le jus de carotte qui a causé cette pancréatite. »