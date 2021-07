Mila Kunis admet qu’elle était égoïste d’avoir refusé à Ashton d’aller dans l’espace. L’actrice était enceinte lorsqu’elle a demandé à son mari de vendre son billet pour s’envoler dans l’espace, elle avait peur qu’il lui arrive quelque chose.

Ashton Kutcher aurait récemment vendu son billet pour voyager dans l’espace avec Virgin Galactic, l’acteur de Two And Half Men a déclaré que Mila l’avait convaincu que c’était la bonne chose à faire.

En réfléchissant à cela, Kunis a déclaré à People qu’elle regrettait d’avoir demandé à Ashton de vendre son billet à un moment de panique quant à l’avenir de sa famille.

“Nous nous sommes réunis il y a neuf ans et il s’est dit : ‘J’ai un billet pour aller dans l’espace.’ J’étais comme, ‘Oh, d’accord.’ J’ai dit: ‘C’est amusant, amusez-vous. ” elle a dit.

Mais les sentiments ont changé une fois qu’ils ont eu leur fille Wyatt Isabelle en octobre 2014 et leur fils Dimitri Portwood en novembre 2016.

“Les années ont passé alors et tout à coup nous avons un bébé et il est, ‘Je vais dans l’espace.’ Et je me suis dit : ‘C’est irresponsable, tu ne peux pas… Ce n’est pas ce que tu fais. Vous êtes un père », se souvient Kunis avoir dit à Ashton. «J’étais tout hormonal et j’ai dit:« Vous ne pouvez pas, vous allez mourir. Cette chose va exploser et tu vas mourir – et tu vas me laisser avec les bébés.”

MDR! Désolé, la lecture est drôle, mais j’aurais fait/pensé la même chose.

Mila se souvient alors avoir demandé à Ashton de rendre le billet, « Étant l’homme le plus doux qu’il était », Kunis dit que Kutcher a décidé de lui faire plaisir.

“Je sais que je déteste ça”, dit-elle à propos de la décision maintenant. «Je suis aussi un tel (fan de Star Trek). Le fait que je ne l’aie pas laissé aller dans l’espace était si égoïste de ma part, mais j’étais une nouvelle maman et je me suis dit : “Tu ne vas pas me quitter et laisser les bébés”. Et c’est de là qu’est venue la décision. “Je veux que tout le monde sache que je le laisserais probablement maintenant aller dans l’espace, mais maintenant c’est trop tard”, ajoute-t-elle.

MDR! Les bateaux sont déjà partis. Peut-être une autre fois. Ainsi, Mila Kunis admet qu’elle était égoïste en refusant à Ashton d’aller dans l’espace. Awww je les adore.

Soit dit en passant, récemment, ils ont dit que ils ne baignent pas les enfants jusqu’à ce qu’ils les voient tous sales. WTF ? Ashton et Mila ont révélé qu’elles ne croient pas au bain quotidien des enfants avec du savon. Le sujet a été abordé parce qu’ils parlaient d’huiles corporelles naturelles sur le podcast de Dax Shepard, “Vous ne devriez pas laver l’huile naturelle de votre peau avec du savon tous les jours”, au lieu de vous laver avec de l’eau, a commenté Monica Padman sur le podcast. , et Mila et Ashton ont accepté.

«Je ne peux pas croire que je suis la minorité ici qui baigne tout son corps sous la douche. Qui vous a appris à ne pas vous baigner ? demanda Padman. Kunis a répondu: “Je n’avais pas d’eau chaude quand j’étais petit, donc je ne me suis pas beaucoup douche.” Mais quand j’ai eu des enfants. Je ne l’ai pas lavé tous les jours non plus », a déclaré l’actrice de Bad Mom. “Je n’ai jamais été cette mère qui a baigné ses nouveau-nés.”

Kutcher a ajouté: “Maintenant, voici le problème. Si vous pouvez voir de la saleté dessus, faites-les rôtir. Sinon, cela n’a pas de sens.”

L’acteur a déclaré qu’il ne lave quotidiennement ses aisselles et leurs parties qu’avec du savon, mais rien d’autre. Il utilise une barre Lever 2000 qui vient chez lui. Rien de plus.

Et bien que les bains ne soient pas quotidiens à la maison, le couple admet se laver le visage tous les jours. “J’ai tendance à m’éclabousser le visage après l’entraînement pour éliminer le sel”, a déclaré Kutcher. Pour sa part, Mila a déclaré: “Je me lave le visage deux fois par jour.”

Eeeeeeeh, d’accord. D’une part, ils ont raison, se laver beaucoup la peau avec du savon peut la dessécher. Je comprends qu’ils ne se douchent pas tous les jours, qu’ils le fassent dans les pays où il fait froid, où ils ont l’hiver et autres, mais imaginez que là où il fait chaud, sous les tropiques, avec de l’humidité… Ewwwwwwwwwwww… non. Pourquoi mon Dieu, POURQUOI ? Ces millionnaires qui ont ces salles de bains de la taille de ma maison, et ils n’en profitent pas, et ils se baignent comme des pauvres… Oh, je ne lave que mes aisselles et mes parties. WTF ? Comme ils n’ont pas assez d’eau, ils ont peur du savon, pouvant utiliser des savons ultra-spéciaux et doux pour la peau. MDR! Ok, ok, je sais qu’ils disent qu’ils ne se lavent qu’avec du savon autant que nécessaire. Mais égal…

