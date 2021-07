Mila Kunis et Ashton Kutcher disent qu’ils ne baignent leurs enfants que lorsque « vous pouvez voir la saleté sur eux »

Mila Kunis et son mari Ashton Kutcher ont admis qu’ils ne lavent pas leurs enfants tous les jours et qu’ils ne sont pas non plus fan du nettoyage quotidien. Lors d’une interview avec l’ancienne star de Punk’d Dax Shepard et sa co-animatrice Monica Padman sur leur podcast Armchair Expert, Kutcher et Kunis ont révélé leurs routines de bain pour leurs deux enfants, leur fille Wyatt Isabelle, 6 ans, et leur fils Dimitri Portwood. Bien qu’ils tiennent fermement à ne pas laver leurs enfants tous les jours, à moins que la saleté ne soit visible sur leur corps, Shepard était d’accord; cependant, Padman a ressenti le contraire.

“Je n’arrive pas à croire que je sois en minorité ici pour me laver tout le corps sous la douche. Qui t’a appris à ne pas te laver ?” dit Padman. Shepard a noté qu’elle “ne devrait pas se débarrasser de l’huile naturelle sur votre peau avec un pain de savon tous les jours”, et Kunis a répondu à sa question en disant que son éducation y était pour beaucoup. “Je n’ai pas eu d’eau chaude en grandissant, alors je ne me suis pas beaucoup douche de toute façon”, a expliqué l’actrice de Bad Moms.

“Mais quand j’avais des enfants, je ne les lavais pas non plus tous les jours”, a-t-elle ajouté. “Je n’étais pas ce parent qui a baigné mes nouveau-nés – jamais.” Selon la Mayo Clinic, laver trop un nourrisson ou un bébé “peut assécher sa peau” et selon l’American Academy of Dermatology Association, les enfants âgés de 6 à 11 “n’ont peut-être pas besoin d’un bain quotidien”. Kutcher et sa femme ont admis qu’il y a des parties de leur corps dans lesquelles ils se baignent tous les jours, certains même deux fois par jour, mais la plupart du temps, l’eau fait le travail.

“Je lave mes aisselles et mon entrejambe quotidiennement, et rien d’autre jamais”, a admis Kutcher. “J’ai une barre de Lever 2000 qui livre à chaque fois. Rien d’autre.” Il a ensuite déclaré qu’après être allé au gymnase, il se rinçait le visage, mais n’utilisait pas de savon, en disant: “J’ai tendance à me jeter de l’eau sur le visage après une séance d’entraînement pour éliminer tous les sels.” Kunis a ensuite sonné en elle-même et a avoué qu’elle fait son visage “deux fois par jour”.

Quant à Shepard et sa femme Kristen Bell, ils ont baigné leurs enfants, Lincoln, 8 ans, et Delta, 6 ans, tous les soirs avant de se coucher quand ils étaient plus jeunes, mais en vieillissant, cela a changé. Shepard a déclaré qu’il donnait le bain à ses enfants dans le cadre d’une ” routine nocturne “, mais qu’il ne les laissait pas prendre une douche autant qu’ils vieillissaient, et Kunis a déclaré: ” C’est ce que nous ressentons pour nos enfants “. Kutcher a ensuite ajouté: “Maintenant, voici le problème: si vous pouvez voir de la saleté dessus, nettoyez-les. Sinon, cela ne sert à rien.”