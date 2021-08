Mila Kunis et Ashton Kutcher se moquent des critiques reçues pour leur confession de routine de bain

Mila Kunis et Ashton Kutcher ont le dernier mot.

Le couple, qui s’est marié en 2015 et a deux enfants – sa fille Wyatt, 6 ans, et son fils Dimitri, 4 ans – a partagé une vidéo TikTok cette semaine, les montrant se moquant des nombreuses personnes qui ont hésité à avouer ne pas donner de bain à leurs enfants tous les jours quand ils étaient nouveau-nés.

Dans le post, qui a été joué 8,8 millions de fois, Kunis et Kutcher se tiennent dans une salle de bain avec leurs enfants alors que l’on entend l’eau couler en arrière-plan.

“C’est de l’eau”, a déclaré Kunis à Kutcher, qui filme la saga de la salle de bain.

« Vous mettez de l’eau sur les enfants ? Vous essayez de les faire fondre ? Vous essayez de les blesser avec de l’eau ? C’est ridicule. Que se passe-t-il ? crie Kutcher.

“Nous donnons le bain à nos enfants”, a déclaré Kunis.

« C’est comme la quatrième fois cette semaine ! Quatre fois cette semaine ! Leurs huiles corporelles vont être détruites ! Qu’essayez-vous de faire ? dit Kutcher d’un ton sarcastique.

“C’est trop”, répond Kunis, 38 ans.

Les anciens de “That ’70s Show” se moquaient de la réaction intense qu’ils ont reçue le mois dernier du public et d’autres stars hollywoodiennes à propos de leurs habitudes de propreté. Kunis a déclaré aux co-animateurs du podcast “Armchair Expert” Dax Shepard et Monica Padman qu’elle ne donnait pas de bain à ses enfants tous les jours lorsqu’ils étaient nouveau-nés.

“Quand j’avais des enfants, je ne les lavais pas non plus tous les jours”, a admis l’actrice de la voix de “Family Guy”. “Je n’étais pas ce parent qui a baigné mes nouveau-nés – jamais.”

Kutcher, 43 ans, a ajouté: “Maintenant, voici le problème: si vous pouvez voir la saleté dessus, nettoyez-les. Sinon, cela ne sert à rien.”

Ashton Kutcher et Mila Kunis ont haussé les sourcils fin juillet lorsqu’elles ont avoué qu’elles ne se lavaient pas le corps avec du savon tous les jours. (Miikka Skaffari/.)

Shepard a noté que lui et sa femme, Kristen Bell, utilisaient l’heure du bain comme “partie d’une routine nocturne” avec leurs filles, Lincoln, 8 ans, et Delta, 6 ans.

Kunis et Kutcher ont même dit qu’en tant qu’adultes, ils ne se lavaient pas le corps avec du savon tous les jours.

“Je lave mes aisselles et mon entrejambe tous les jours, et rien d’autre jamais”, a révélé Kutcher. “J’ai une barre de Lever 2000 qui livre à chaque fois. Rien d’autre.”

Le “Mec, où est ma voiture?” L’acteur a poursuivi: “J’ai tendance à me jeter de l’eau sur le visage après une séance d’entraînement pour éliminer tous les sels.”

Kunis a ajouté: “Je me lave le visage deux fois par jour.”

Les aveux du couple ont suscité un débat encore plus important parmi les stars d’Hollywood qui se sont ouvertes sur leur hygiène

Lors d’une interview avec Vanity Fair la semaine dernière, Jake Gyllenhaal a laissé entendre qu’il n’aimait pas trop rester propre en se baignant régulièrement.

“De plus en plus, je trouve que le bain est parfois moins nécessaire”, a-t-il poursuivi. “Je crois, parce qu’Elvis Costello est merveilleux, que les bonnes manières et la mauvaise haleine ne vous mènent nulle part. Alors je le fais. Mais je pense aussi qu’il y a tout un monde de ne pas se baigner qui est aussi très utile pour l’entretien de la peau, et nous nous nettoyons naturellement.”

Pendant ce temps, la rappeuse Cardi B ne comprend pas très bien pourquoi tant de célébrités ont partagé qu’elles ne se baignaient pas régulièrement, tweetant sa confusion sur les admissions mardi.

“De la gueule avec des gens qui disent qu’ils ne prennent pas de douche ? Ça donne des démangeaisons”, a tweeté le rappeur “WAP”, 28 ans.