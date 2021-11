Mila Kunis appelle son mari. Dans un segment hilarant de son interview de l’épisode de jeudi de Hot Ones, Kunis a participé à un segment intitulé « Spousal Fact Check » où l’animateur Sean Evans a demandé si les réponses de son mari Ashton Kutcher étaient vraies lorsqu’il était dans l’émission il y a six ans. . À l’époque, Kutcher a affirmé qu’il s’était débarrassé de tous ses chapeaux de camionneur emblématiques et de sa garde-robe de That ’70s Show. Cependant, Kunis a catégoriquement nié que cela était vrai.

« De quoi parles-tu? » a demandé un Kunis déconcerté à Kutcher, qui était hors écran. « Tu ne t’es débarrassé de rien ! Tu as plein de casquettes de camionneur, toute la garde-robe des années 70 est en bas. Qu’est-ce que tu… qu’est-ce que c’est ? » Kutcher répond « A qui parles-tu ? » tout en feignant d’entretenir l’illusion de son absence. « Mensonges ! Mensonges ! Kunis crie avec bonhomie tandis que Kutcher intervient « Je ne suis pas devant la caméra, je ne suis pas là! »

Netflix redémarre That ’70s Show pour une nouvelle génération appelée That ’90s Show et sera une suite / spin-off de la série originale. Il est confirmé que Red Foreman (Kurtwood Smith) et Kitty Foreman (Debra Jo Rupp) reviennent alors qu’ils veillent sur leur petite-fille Leia, qui visite le Wisconsin pour l’été. Netflix espère que d’autres membres de la distribution reviendront, et cette liste de souhaits comprend sûrement Kunis et Kutcher, qui ont apparemment toujours la garde-robe pour cela. À ce stade, Kunis et Kutcher n’ont pas parlé publiquement du redémarrage.

Ailleurs dans l’interview de Hot Ones, Kunis a confirmé que Kutcher s’était effectivement donné une pancréatite en buvant « trop ​​de jus de carotte » alors qu’il se préparait à jouer le fondateur d’Apple, particulièrement strict, Steve Jobs pour le film Jobs. Kunis a révélé qu’il disait la vérité, « minimisant même » la gravité de la maladie. « Il était tellement stupide. Il n’a mangé que du raisin à un moment donné, c’était tellement stupide », a-t-elle déclaré à Evans. « Nous nous sommes retrouvés à l’hôpital deux fois avec une pancréatite! »

Kutcher a suivi un régime composé uniquement de fruits pour incarner le défunt homme d’affaires et a été « doublé de douleur » à cause de sa pancréatite, a révélé l’acteur à l’époque. Lors d’une projection du film, l’acteur a déclaré: « Tout d’abord, le régime fruitarien peut entraîner de graves problèmes », selon USA Today. « Mes niveaux de pancréas étaient complètement détraqués », a-t-il poursuivi. « C’était vraiment terrifiant … compte tenu de tout. »