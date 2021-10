Mila Kunis révèle un désaccord parental majeur avec Ashton Kutcher

À la suite du tristement célèbre débat sur l’heure du bain, Mila Kunis partage un autre faux-pas parental que même son mari Ashton Kutcher n’a pas pu supporter. Kunis est apparue dans la série numérique d’Ellen Degeneres Mom Confessions, où elle a partagé ses opinions controversées sur la gestion des problèmes de terrain de jeu.

« Il y avait un petit enfant dans l’école maternelle de mon enfant qui n’était pas très gentil et a poussé ma fille. Ma fille est revenue et elle m’a dit: » Tel et tel petit m’a poussé. » Et j’ai instinctivement dit : ‘L’avez-vous repoussée ?' », se souvient Kunis. « Et ma fille me dit : ‘Non !’ Et je me disais : » Repoussez-la la prochaine fois. Vous la repoussez et vous dites : » Non, merci. » Tu t’en vas. »

« Je me retourne et je vois le visage d’Ashton et il m’a dit : ‘Nooon !' », poursuit-elle. « Mais je me disais : ‘Tu te défends et tu dis : ‘Non, merci.’ mais par terre, même Steven, tu le repousses. Je dirais que c’est un échec parental. »

Plus tard dans l’épisode, Kunis a partagé qu’elle ne mentait pas à ses enfants – même pas les « petits mensonges blancs ». Elle partage qu’il y a une raison très spécifique pour expliquer pourquoi. « Il y en a deux. Ce sont ces petits mensonges blancs que vous voulez dire à l’un, mais pas à l’autre. C’est cet instinct de » Ne le dites pas à votre frère. Toi et moi allons aller chercher de la crème glacée. » Cela leur apprend instinctivement qu’il est acceptable de mentir », dit-elle. « J’ai dû ne pas faire ça, ce qui a été étrangement très difficile. Nous allons être tous ouverts, et parfois, être honnête fait mal aux gens et c’est bien. »

Kutcher et Kunis ont tous deux un emploi du temps chargé, en particulier avec les multiples entreprises commerciales de Kutcher. Kunis dit que le couple a dû établir un calendrier parental qui leur permet d’être présent pour leurs enfants ainsi que sur le plateau. « Nous taguons l’équipe ! » elle a dit. « Nous ne travaillons jamais en même temps. Nous ne tournons que sur place pendant les vacances d’été, et le reste du temps nous tournons à la maison. » Quant aux nouveaux parents, Kunis a un conseil : « Les enfants sont comme des petits terroristes. Don ne négociez pas avec eux. Cela n’ira nulle part.