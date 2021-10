Mila Kunis réfléchit à une époque où elle a appris à ses enfants à combattre le feu par le feu.

La star de 38 ans de Bad Moms a réfléchi à ses moments mémorables de parentalité lors du segment « Mom Confessions » de The Ellen DeGeneres Show, qui a été publié sur YouTube le mardi 19 octobre. Dans les images, Mila a été invitée à la nommer « la plus grande la parentalité échoue « à élever sa fille Wyatt, 7 et sont Dimitri, 4, qu’elle partage avec son mari Ashton Kutcher.

« Eh bien, voici une histoire qui est sur le point de me causer des ennuis », a déclaré l’actrice de Black Swan en riant. « Il y avait un petit enfant dans la maternelle de mes enfants qui n’était pas très gentil et a poussé ma fille. »

Mila a expliqué que lorsque Wyatt a mentionné le conflit, la star a « instinctivement » demandé si sa fille avait repoussé le jeune. Cependant, Mila a vite appris qu’Ashton n’était pas exactement à bord avec cette tactique.

« Et ma fille me dit : ‘Non !' », se souvient Mila. « Et je me suis dit: » Repoussez-la la prochaine fois. Vous la repoussez et vous dites: » Non, merci « et vous partez. » Et je me suis retourné, et j’ai vu le visage d’Ashton, et il m’a dit : ‘Non !’ «