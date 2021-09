Milan Concept Store 10 Corso Como célèbre son 30e anniversaire – WWD

MILAN — Le détaillant 10 Corso Como célèbre son 30e anniversaire cette année et la fondatrice Carla Sozzani prévoit une série d’événements, d’expositions et de collections spéciales tout au long du mois de septembre pour célébrer l’événement ainsi que le Salone del Mobile et la Fashion Week de Milan.

Faisant le tour du magasin avec WWD, Sozzani a secoué la tête et ses longs cheveux blonds, s’émerveillant de la longévité du concept store, avouant qu’elle ne l’aurait “jamais imaginé” à ces débuts.

« Quand j’ai commencé, il n’y avait pas d’Internet et la communication était plus lente ; c’était un lieu de rencontre et d’échange d’idées. Avec l’évolution technologique, je me suis interrogé sur le sens de se rencontrer physiquement quand tout est en ligne », a réfléchi Sozzani. Cependant, suite à la pandémie de coronavirus et à une surcharge en ligne, « d’une manière très étrange, les gens veulent pouvoir se retrouver dans un lieu physique, serein et se regarder — c’est devenu presque plus important qu’avant, aussi pour les très jeunes. les gens, donc il y a eu cet effet de fronde.

L’anniversaire coïncide avec une nouvelle phase pour le 10 Corso Como, après que Tiziana Fausti a repris l’année dernière la marque et la succursale de l’entreprise qui gère le magasin et son restaurant, visant une expansion internationale et en ligne.

L’enseigne est désormais sous la direction et le développement commercial de Fausti, nommé président, et la direction artistique, image et communication de Sozzani.

Le respect mutuel est un fondement de la relation, et les deux ont souligné à quel point ils se complètent. “Je ne suis pas une femme d’affaires et elle l’est”, a admis Sozzani, qui est connue pour son approche pratique du magasin, qui reflète ses goûts personnels, pionnier d’un concept de vente au détail qui mélange la mode, la cuisine, l’art, la musique, le design et style de vie et au fil des ans portant des marques de Balenciaga, Prada et Maison Margiela à Dries Van Noten et Azzedine Alaïa – le défunt designer un ami proche de Sozzani.

Son bureau est rempli de photos de Man Ray et Helmut Newton sur les murs blanchis à la chaux, d’œuvres d’art de Kris Ruhs et de meubles design, et Sozzani a lancé le magasin avec une galerie de photos – une pionnière à l’époque, car elle considérait la photographie comme un art.

Sœur de feu la rédactrice en chef de Vogue Italia, Franca Sozzani, elle a commencé sa carrière dans l’édition en lançant Italian Elle en 1987 après un long passage chez Vogue Italia.

Tiziana Fausti est un détaillant tout aussi respecté, le fondateur du magasin multimarque du même nom et président de sa société mère Holding Exor (à ne pas confondre avec Exor NV de la famille Agnelli).

Fausti a fondé son magasin en 1979 dans la ville italienne de Bergame, à une heure de route de Milan, et la marque s’est développée pour inclure un canal de commerce électronique. Tiziana Fausti propose des marques allant de Givenchy et Balenciaga à Bottega Veneta, Gucci, Prada, Saint Laurent et Off-White, pour n’en nommer que quelques-unes.

Comme indiqué, le 10 Corso Como a connu des difficultés de croissance, avec des rumeurs récurrentes sur son avenir et la stabilité de son entreprise. Bien que les détails financiers de l’accord avec Fausti n’aient pas été divulgués, Fausti a redressé l’entreprise et investi dans son développement. « Le 10 Corso Como est dans le cœur de tous, et Carla a réussi à toujours proposer une sélection unique de produits, son attention a toujours été attirée par ce qui n’est pas banal », s’enthousiasme Fausti, soucieux d’augmenter le poids du magasin.

En 2017, le bâtiment abritant le magasin a été vendu aux anciens propriétaires et fondateurs de Twinset, Simona Barbieri et Tiziano Sgarbi. Fausti a déclaré qu’elle avait renégocié le contrat de location pour 18 ans supplémentaires. Elle prévoit de restaurer une autre partie du bâtiment abritant le magasin pour agrandir le petit hôtel existant de trois chambres, appelé à juste titre 3 chambres, qui a ouvert ses portes en 1998.

Le lancement d’une Home Collection pendant la Milan Design Week est l’un des premiers signes du nouveau parcours du 10 Corso Como. Créée en collaboration avec des ateliers italiens et internationaux, la marque présente des vases, des bougies, des coussins, des couvertures, de la vaisselle, des assiettes décorées à la main et de la verrerie interprétés avec les graphismes en noir et blanc inimitables de la marque.

Une sélection des 10 nouveaux vases Corso Como. image de courtoisie

Par exemple, en collaboration avec Artemide, la lampe Falkland de Bruno Munari est personnalisée avec les cercles brodés à la main, signature de la boutique. « Compte tenu des confinements, il était naturel de porter l’attention sur la maison, de vouloir s’entourer de belles choses », a proposé Sozzani.

Le magasin est situé et identifié à la rue du même nom et a contribué au développement de son quartier. L’adresse comprend le magasin, un restaurant et un café, une galerie et une librairie récemment agrandie.

Depuis l’arrivée de Fausti, pour la première fois en 30 ans, 10 Corso Como pendant la Design Week ouvrira un espace de design dédié aux événements et aux collaborations spéciales, avec deux fenêtres donnant sur la rue : le 10 Corso Como Pop-up Space. Ici, Masterly, the Dutch in Milan, organisée par Nicole Uniquole, présentera une installation in situ du designer Stefan Scholten du 3 au 12 septembre, ainsi qu’une sélection exclusive de pièces de design des nouvelles collections des participants de Masterly.

Fausti a vanté la conviction de longue date de Sozzani, qui reflète la sienne, dans de solides collaborations et, pour marquer le 30e anniversaire, 10 Corso Como proposera de nouveaux projets de co-branding et en édition limitée, allant d’un sac en argent et d’un t-shirt du designer de Sacai Chitose Abe et des Moon Boots personnalisées à un sac shopping et un t-shirt Maison Kitsuné et au sac à main MM6 Maison Margiela, pour n’en nommer que quelques-uns, chacun personnalisé avec les 10 graphismes Corso Como.

Sozzani a également été un précurseur pour comprendre comment l’alimentation deviendrait de plus en plus une pierre angulaire du commerce de détail, en déployant une ligne alimentaire avec Galateo & Friends après avoir lancé un combo huile et vinaigre de luxe en 2010 à Maison & Objet à Paris, en introduisant par exemple le chocolat et le miel. . Les deux s’associeront à nouveau pour un autre ensemble qui sera livré à temps pour Noël.

Le 9 septembre, jour de l’ouverture du 10 Corso Como à Milan en 1991, le magasin présentera un carnet reflétant l’imagerie visuelle du lieu.

En parlant des expositions qui seront organisées dans le magasin, Sozzani s’est illuminée, enthousiasmée par cette opportunité, qui reflète sa curiosité.

Les détaillants vantent de plus en plus l’importance de façonner les magasins en tant que destinations offrant une expérience, ce qui est tout à fait normal pour le 10 Corso Como.

À partir du 2 septembre, des pièces produites par Cassina par les maîtres du design du XXe siècle Le Corbusier, Charlotte Perriand et Vico Magistretti, ainsi qu’un hommage à Pierre Jeanneret seront présentés dans un ensemble spécifique au site de la boutique.

La société de design danoise Karakter présentera une sélection de lampes et d’accessoires conçus par Aldo et Gijs Bakker, Max Brüel, Milla Seyppel et Joe Colombo.

Un corner est dédié à Fornasetti, et de beaux tapis de créateurs inspirés des projets d’Andrea Branzi, Richard Hutten, Alessandro Mendini et Nynke Tynagel, édités par Stefano Giovannoni pour Qeeboo, agrémenteront le magasin.

Fornasetti au 10 Corso Como image de courtoisie

L’exposition “Nanda Vigo: Incontri ravvicinati/Close Encounters” débute le 4 septembre, célébrant l’architecte, artiste et designer milanais. La marque de design danoise Fritz Hansen présentera les célèbres chaises conçues par Arne Jacobsen dans une palette de couleurs créée par Sozzani. “C’était une première pour moi et tellement excitant si vous pensez que Pantone était parmi les rares choisis à le faire avant moi”, a déclaré Sozzani avec un sourire.

La mode étant également au cœur du magasin, le 7 septembre 10, Corso Como présentera en avant-première la nouvelle « Capsule verte 2022 » de Ports 1961 conçue par le directeur artistique Karl Templer, en collaboration avec Tonne Goodman, rédactrice en chef du développement durable chez Vogue.

Pendant la Fashion Week de Milan, du 21 au 27 septembre, le nouveau projet Tod’s Factory, la collection capsule « Hender Scheme x Tod’s », en collaboration avec la marque japonaise fondée par le designer Ryo Kashiwazaki, sera disponible en avant-première.

Inspirée des campagnes pionnières de Peter Lindbergh dans les années 90 pour Giorgio Armani, une collection capsule co-brandée exclusive pour le printemps 2022 sera lancée dans le monde entier dans les magasins phares de la marque Armani et au 10 Corso Como, avec une installation spécifique au site conçue pour le surgir.

En juin, Fausti a été le fer de lance du lancement de la boutique en ligne de 10 Corso Como, et l’expansion internationale est également au rendez-vous.

Un magasin 10 Corso Como-Comme des Garçons à Tokyo en partenariat avec Rei Kawakubo a ouvert ses portes en 2002 mais a été fermé depuis, tout comme 10 magasins Corso Como à Shanghai, Pékin et dans le Seaport District de New York, mais il y a deux unités existantes à Séoul, ouvert en 2008 et 2012, respectivement.