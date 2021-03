Milan d’AMD apporte Zen 3 à Epyc, avec des résultats majoritairement positifs

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

AMD a publié son actualisation Zen 3 «Milan» pour les serveurs, apportant sa dernière architecture Zen 3 au dernier segment de marché qui en manque. AMD s’efforce de gagner des parts de marché sur ce segment depuis le lancement d’Epyc de première génération il y a près de quatre ans. Milan apporte une série de changements qui devraient aider l’entreprise à gagner des parts de marché, mais il y a quelques bosses du côté de la consommation d’énergie.

AMD n’augmente pas le nombre de cœurs avec cette génération de produits. Les processeurs Zen 3 lancés aujourd’hui par AMD prennent le relais de leurs prédécesseurs à un nombre de cœurs équivalent. Ils sont également généralement plus chers que les puces AMD qu’ils remplacent, ce qui est comparable au positionnement d’AMD avec ses processeurs Zen 3 Ryzen 5000. Les nouveaux numéros de modèle de CPU Milan d’AMD se terminent par 3 – 7763, 7643, 7313, etc. Les processeurs Epyc de la génération précédente se terminent par 2.

Voici un rappel rapide sur les changements de CPU apportés par AMD de Zen 2 à Zen 3:

Zen 3 a un tampon cible de branche L1 plus grand (BTB) et de multiples améliorations de réduction de la latence dans tout le cœur, avec une conception modifiée par rapport à Zen 2 qui vise à améliorer la bande passante. Le processeur peut effectuer trois charges et deux magasins par cycle, par rapport à la conception 2L + 1S de Zen 2. Zen 3 / Milan ajoute également la prise en charge des registres SIMD 256 bits – auparavant, AMD utilisait des registres 128 bits et les opérations 256 bits étaient divisées en deux segments.

Zen 3 comprend également un complexe de cœurs plus grand, avec huit cœurs et un 32 Mo unifié de L3 par puce, par opposition à la configuration 2 × 4 des puces précédentes. Ces changements peuvent être particulièrement significatifs dans les serveurs, étant donné la nécessité de contrôler la bande passante intra-core et l’impact des grands caches sur les performances globales.

Cette image montre la topologie physique du CPU avec un accent sur la puce d’E / S. La puce d’E / S peut avoir la même apparence – il s’agit toujours d’une puce de classe 14 nm construite chez GlobalFoundries – mais elle a été repensée pour offrir de nouveaux avantages et capacités. Certains d’entre eux peuvent avoir eu un impact négatif sur la consommation d’énergie selon Anandtech, qui a examiné le processeur. AMD a augmenté la vitesse de son Infinity Fabric à 18 Gbit / s, contre 16 Gbit / s, et prend désormais en charge l’entrelacement des canaux mémoire à 6 voies pour améliorer les performances dans les configurations où tous les emplacements DIMM ne sont pas disponibles ou utilisés.

Améliorations des performances, consommation d’énergie

Le temps de compilation d’Anandtech pour la suite LLVM montre que Milan détient environ 10% d’avance sur ses concurrents. Cela semble être à peu près au même niveau que les performances globales du processeur, avec des gains allant de 6% à 25% selon le filetage du test. Les tests simples et modérément threadés montrent des augmentations plus importantes allant jusqu’à 20-25 pour cent.

L’examen d’Anandtech fait remarquer que la consommation d’énergie au ralenti des puces Zen 3 est beaucoup plus élevée que celle de leurs homologues Zen 2, de 65-72W à 100-110W. Ces augmentations sont apparemment liées à certaines des modifications apportées par AMD à la puce d’E / S, entraînant une diminution substantielle de la latence intra-cœur et des performances globales améliorées, mais également une puissance de ralenti plus élevée.

Anandtech a comparé l’efficacité énergétique entre Rome et Milan en limitant les quatre processeurs testés à un TDP de 225 W, puis en comparant à la fois leurs performances relatives et la quantité d’énergie allouée aux cœurs de processeur ou à l’ensemble du package. La première mesure ne compte que la puissance consommée par les cœurs de CPU et leurs caches L2, tandis que la dernière inclut la totalité du socket.

La consommation d’énergie plus élevée de sa puce d’E / S place Milan d’AMD dans une position désavantageuse par rapport à Rome dans certains contextes. Dans les benchmarks lourds de calcul qui ne dépendent pas de la bande passante mémoire, Rome peut en fait surpasser Milan. SPECint2017 et SPECfp2017 présentent tous deux des systèmes basés à Milan offrant une efficacité énergétique moindre et moins de performances / watt que Rome (Zen 2). Alors que Zen 3 étend davantage ses jambes sur les charges de travail centrées sur la bande passante mémoire, où sa nouvelle architecture de cache et son IPC plus élevé le placent devant son prédécesseur, SPEC montre toujours une baisse de l’efficacité énergétique.

Conclusion

La part de marché des serveurs d’AMD n’a pas augmenté aussi rapidement que ses entreprises d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables. Mais il détient désormais entre 7 et 11% du marché, selon que vous comptez tout l’espace serveur (y compris le bord et le 4P où AMD n’est pas actuellement en concurrence) ou uniquement le marché 1P et 2P. AMD préfère ce dernier, qui est également utilisé par les grandes sociétés d’analyse du secteur comme IDC. Quand on considère que l’entreprise à peine eu une entreprise de serveurs en 2017, cela représente un taux de croissance raisonnable dans une entreprise intrinsèquement conservatrice.

Milan améliore généralement les performances à tous les niveaux, bien que les gains à la charge de pointe soient nettement inférieurs à la hausse légèrement filetée. Sa puissance de repos plus élevée peut être quelque chose qu’AMD peut résoudre à l’avenir, éventuellement par le biais d’une réduction de la puce d’E / S ou d’autres changements de fabrication.

Intel aura sa propre réponse à Milan sur le marché plus tard cette année, lorsque Ice Lake-SP sera mis en vente. Les chiffres de base d’ICL-SP sont encore incertains; Intel a confirmé publiquement 32 avec ses propres résultats de référence, 36 a fait l’objet de rumeurs constantes depuis des années et des rapports récents suggèrent que nous pourrions également voir des SKU à 38 et 40 cœurs. AMD conservera un avantage de densité cette génération avec jusqu’à 64 cœurs par socket. Les performances efficaces par socket entre les deux sociétés dépendront de la gestion de l’alimentation et de l’efficacité, ainsi que de l’IPC global.

Maintenant lis: