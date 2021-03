Milan est toujours à la recherche de Darwin Núñez

19/03/2021 On à 19:55 CET

Martí Grau

L’AC Milan serait très attentif à l’avenir du jeune footballeur uruguayen Darwin Núñez. Tel que rapporté par le journal Record du Portugal, le club italien serait l’un des plus intéressés par l’embauche de l’attaquant du Benfica. Cela ouvre la possibilité au joueur de faire le saut vers une ligue beaucoup plus ambitieuse.

Núñez a déjà démontré la saison dernière avec Almería portant le but dans son sang, marquant un total de 16 buts en deuxième division avec les Andalous. À tel point que Diego Forlán lui-même a parlé du footballeur prometteur. « C’est un jeune joueur et il a un bel avenir. Il est dans un grand club en Europe, comme Benfica, et je le vois très bien.«

L’attaquant du club portugais n’a été que cette saison 4 tellement en ligue, mais ses bonnes performances dans le Ligue Europa, avec 5 buts en sept matchs, ils le soutiennent comme un joueur avec beaucoup d ‘ »odeur » pour le but. Forlán assure que si son compatriote continue de récolter de bons chiffres, son départ pourrait être inévitable. « Évidemment, s’il continue avec ces chiffres et cette performance, il peut faire le saut vers un grand club à partir d’un autre championnat.«

Même l’entraîneur de Benfica, Jorge Jesús, ne croyait pas pouvoir compter sur Darwin Núñez à long terme. « Il ne restera pas longtemps au club« Au sein de l’équipe, il est très difficile de retenir le jeune footballeur, car même des clubs comme le Barça » espionnaient « l’attaquant.

L’intérêt de l’AC Milan à embaucher le joueur n’est pas nouveau. L’équipe italienne a déjà posé des questions sur lui quand il a joué à Peñarol en 2019, les éclaireurs de Milan, qui Ils ont suivi de près l’attaquant Brian Rodríguez, ils en ont profité pour demander Darwin Núñez, sur laquelle ils se sont montrés intéressés. Maintenant, Brian Rodríguez joue comme attaquant pour Almería, tout comme son ancien coéquipier.

Avec l’avenir de Darwin Núñez en suspens, ses prouesses en matière de but pourraient amener de nombreux clubs puissants en Europe à soumissionner pour le jeune attaquant pendant le marché d’été. Nous verrons quelle sera la décision de l’Uruguayen.