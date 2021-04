Milan exorcise la malédiction de San Siro

18/04/2021 à 15:15 CEST

.

Milan a exorcisé la malédiction de San Siro ce dimanche, où il n’avait pas gagné depuis quatre matchs, et a battu Gênes par un travail acharné 2-1 pour protéger leur deuxième position en Serie A italienne la semaine dernière.

MILLE

GEN

Milan

Donnarumma; Kalulu (Dalot, 62 ‘), Kjaer, Tomori, Lucas; Kessie, Bennacer (Tonali, 73 ‘); Saelemaekers (Brahim, 62 ‘), Calhanoglu (Krunic, 88’), Rebic; Leao (Mandzukic, 62 ‘).

Gênes

Perin; Ghiglione (Biraschi, 57 ‘), Goldaniga, Radovanovic, Masiello, Cassata (Pandev, 74’); Strootman (Behrami, 83 ‘), Badelk, Zajc; Scamacca (Shomurodov, 74 ‘), Destro (Pjaca, 57’).

Buts

1-0 M.13 Rebic. 1-1 M.37 Destro. 2-1 M.68 Scamacca (p.).

Arbitre

G. Calvarese. TA: Goldaniga (26 ‘).

Incidents

Match joué à San Siro.

Sans le Suédois Zlatan Ibrahimovic, expulsé lors de la réunion précédente et au milieu de controverses sur un prétendu déjeuner interdit dans un restaurant milanais, un but du Croate Ante Rebic et un but contre son camp de Gianluca Scamacca ont permis à Milan de faire un autre pas vers son retour en Ligue des champions.

Ce fut un match difficile pour les hommes de Stefano Pioli, contre un Gênes qui a rivalisé d’organisation et d’engagement et qu’il avait atteint l’égalisation momentanée grâce à Mattia Destro avant la pause.

En seconde période, Pioli a cédé la place à Mandzukic, ancien de l’Atlético Madrid, entre autres, qui n’avait pas joué depuis le 18 février en raison de problèmes musculaires.

L’entrée de l’expert croate, qui a renoncé à collecter l’argent pour le mois de mars car il n’était pas disponible en raison d’une blessure, quelque chose que le conseil d’administration l’a remercié publiquement ce dimanche, a été décisif à l’occasion du but final 2-1.

Dans un corner accroché par le Turc Hakan Calhanoglu, Mandzukic a brossé le ballon de la tête et, après une touche de Gianluca Scamacca, le ballon s’est retrouvé au fond des filets.

Le triomphe milanais pourrait fondre dans les dernières minutes, lorsque le Danois Simon Kjaer et l’Anglais Fikayo Tomori ont sauvé deux tirs d’Andrea Masiello et de l’Albanais Valon Behrami.