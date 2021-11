Milan ne peut que gagner

02/11/2021 à 21:54 CET

Roger Payro

Après sept saisons d’absence, Le retour de Milan en Ligue des champions n’est pas un rêve. Situé dans le groupe de la mort, le plateau de Stefano Pioli n’a pas encore ajouté et affronte le match contre Porto comme une véritable finale; tout ce qui ne gagne pas dirait pratiquement au revoir au huitième.

Co-leader en Serie A et le seul capable de suivre l’intraitable Naples, la dualité ‘rossonera’ vit une autre réalité en Europe. « On ne mérite pas le ‘zéro’ au tableau, on veut le démontrer demain contre une équipe très difficile, experte & rdquor ;, expliquait le technicien dans le précédent, sachant qu’il a fait des mérites pour prendre au moins un point. . Vous devez le prouver aujourd’hui dans une réunion où vous ne pourrez pas compter sur Florenzi, Castillejo, Maignan et Rebic.

En face se trouvera Porto, qui, grâce au 1-0 à Do Dragao aux Lombards, a reçu une dose de tranquillité dont l’effet ne devrait pas leur jouer un tour aujourd’hui. Wendell et surtout Uribe sont les absences sensibles de Sérgio Conceiçao. Tout ou rien correspond.

Compositions probables :

Milan : Tatarusanu ; Calabre, Tomori, Kjaer, Theo ; Kessie, Tonali ; Saelemaekers, Brahim, Leao ; et Ibrahimovic.

Port: Diogo Costa ; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Sanusi ; Otávio, Sérgio Oliveira, Grujic, Luis Díaz ; Evanilson et Taremi.

Arbitre: Clément Turpin (France)

Heure: 18h45

Stade: San siro