Milan perd Ibrahimovic à cause d’une nouvelle blessure

14/09/2021 à 15h35 CEST

Milan a perdu le Suédois mardi Zlatan Ibrahimovic en raison d’une nouvelle blessure, cette fois due à une inflammation d’un tendon, après son retour à la compétition dimanche dernier après avoir été absent pendant quatre mois en raison d’un problème au genou, a déclaré l’entraîneur Stefano pioli lors de la conférence de presse avant le match de Ligue des Champions contre Liverpool.

“Zlatan Il débuterait ce mercredi, mais une inflammation d’un tendon peut passer après quatre mois d’absence. Nous espérions que cette inflammation lui permettrait de jouer à égalité. Il a essayé, mais il souffrait”, a-t-il déclaré. Pioli.

“Ça ne sert à rien de prendre des risques, on a beaucoup de matchs”, a ajouté l’entraîneur.Ibrahimovic, qui aura 40 ans le 3 octobre, est revenu dimanche dernier et a marqué un but lors de la victoire 2-0 contre la Lazio.

Pioli informé qu’il choisira le remplaçant d'”Ibra” parmi les Français Olivier Giroud, déjà remis du coronavirus, et le Croate Ante Rebic.

“Je suis désolé pour Zlatanmais il sera bientôt de retour », a déclaré l’entraîneur italien.

Le septuple champion d’Europe Milan revient en Ligue des champions cette année sept ans après la dernière fois.