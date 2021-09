Milan “se joint” à la chasse à Naples

in

24/09/2021 à 18:51 CEST

Avec Naples comme seigneur et maître de la direction de la Serie A après cinq matchs, avec un bilan parfait de cinq victoires et seulement deux buts encaissés, L’Inter et Milan ne veulent pas être laissés pour compte ou perdre leur avance. Ceux de Simone Inzaghi, mieux positionnés par leur nombre scandaleux de buts en faveur (18), tenteront de maintenir leur forme face à l’Atalanta au Giuseppe Meazza.

Ils ont eu une semaine difficile après avoir égalé contre la Sampdoria en championnat et perdu contre le Real Madrid en Ligue des championsMais la victoire 6-1 contre Bologne a ravivé leurs espoirs et ce n’est pas le moment de ralentir. Ceux de Giampiero Gasperini, sûrement, ne faciliteront pas du tout la tâche : ils se battent aussi pour ne pas perdre le rythme en tête.

De son côté, le Milan de Stefano Pioli affronte un match contre Spezia avec l’obligation de marquer trois points. L’entraîneur ‘rossonero’ a reçu la bonne nouvelle du retour de Olivier Giroud, de retour après ses problèmes de lombalgie et appelé pour ce week-end.

Sans Zlatan, blessé la semaine dernière, Ante Rebic devrait être le titulaire et l’attaquant français expérimenté attendra son tour sur le banc, le tout dans l’optique de l’avoir en pleine forme pour le match de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.

ALIGNEMENTS POSSIBLES :

INTER-ATALANTAInter: Handanovic ; Skriniar, De Vrij, Bastoni ; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic ; Martinez, Dzeko.

Atalante : Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti ; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens ; Pessina, Ilicic ; Zapata.

Arbitre: Fabio Maresca.

Heure: 18h00.

Stade: Giuseppe Meazza.

SPEZIA-MILANSpezia : Zoet ; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni ; Ferrer, Bourabia, Maggiore ; Vert, Antiste, Gyasi

Milan : Maignan ; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez ; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao ; Rébic

Arbitre: Gianluca Manganiello.

Heure: 15h00.

Stade: Alberto Picco.