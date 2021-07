Milan signe Olivier Giroud

L’équipage des Avengers n’est pas le premier casting à obtenir l’encre correspondante. L’exemple le plus notable est sans doute le casting du Seigneur des Anneaux. Après le tournage de The Return of the King, les membres originaux de la Fellowship (Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Viggo Mortensen, Sean Bean et Ian McKellen) […] More