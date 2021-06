Milan Skriniar tire dans le glorieux vainqueur alors que la Slovaquie têtue étourdit la Pologne à dix et Robert Lewandowski lors du match d’ouverture de l’Euro 2020

in

Milan Skriniar a tiré un brillant vainqueur en deuxième mi-temps alors que la Slovaquie a battu la Pologne à dix de Robert Lewandowki pour gagner son équipe une superbe victoire d’ouverture de l’Euro 2020 à Saint-Pétersbourg.

Les Slovaques ont pris une avance méritée après le but contre son camp de Wojciech Szczesny, mais Karol Linetty a ramené la Pologne dans le match lorsqu’il a égalisé le score quelques secondes après la pause.

Skriniar, objectif à long terme de la Premier League, a inscrit un brillant vainqueur en deuxième mi-temps

Lewandowski était impuissant à empêcher la défaite de la Pologne

Cependant, l’expulsion de Grzegorz Krychowiak en deuxième mi-temps a renversé le match et Skriniar, autrefois courtisé par Chelsea, Tottenham et Manchester United, a tiré de manière experte pour donner à la Slovaquie trois points improbables lors de son premier match du Groupe E.

Les Polonais ont dominé la possession précoce, avec Lewandowski – qui a marqué 41 buts record pour le Bayern Munich la saison dernière – testant la ligne arrière slovaque avec deux tirs capricieux au début.

Ondrej Duda a frappé un tir large pour la Slovaquie quelques instants plus tard, avec son tir féroce dérivant juste à côté du poteau de Szczesny.

Dans ce qui était un but individuel renversant, contre le cours du jeu, Robert Mak – une fois de l’académie de Man City – a stupéfié la Pologne avec un effort incroyable pour donner vie à la compétition.

La magnifique course de Mak s’est terminée par un but pour la Slovaquie

Le milieu de terrain de Ferencvaros, 30 ans, a magnifiquement musclé Bartosz Bereszynski avant de décocher un tir bas du poteau sur Szczęsny, qui n’a pas pu empêcher le ballon d’entrer dans son propre filet.

Ce fut une autre journée d’ouverture choquante lors d’un tournoi majeur pour l’ancien gardien d’Arsenal, qui a été expulsé lors du match d’ouverture de l’Euro 2012, s’est blessé lors du match d’ouverture de l’Euro 2016 et a commis une énorme erreur contre le Sénégal lors de la Coupe du monde en 2018.

Alors que la Pologne intensifiait sa domination de la possession, la puissance du Slovaque à la pause n’en est devenue que plus dangereuse.

La vitesse et l’innovation du faiseur d’apparences et de records Marek Hamsik étaient évidentes pour tous et ils ont presque doublé leur avance lorsque Juraj Kucka a décoché un effort venimeux juste au-dessus de la barre.

Linetty a égalisé quelques secondes après le redémarrage – mais le jeu a de nouveau été renversé quelques instants plus tard

La Pologne a continué à bien garder le ballon, mais la Slovaquie était la seule équipe qui avait l’air de marquer, Kucka testant Szczesny avec une tête peu après une autre pause électrique.

Dans ce qui était sa seule ouverture claire de la première mi-temps, Lewandowski a décoché un tir bas large juste à l’intérieur de la surface et son équipe est entrée à juste titre dans la pause avec un but vers le bas.

À peine 30 secondes après le début de la seconde mi-temps, la Pologne était à égalité, alors que Karol Linetty rentrait à bout portant suite à une réduction précise de Maciej Rybus.

Le match a cependant été renversé avec une demi-heure à jouer lorsque Gregor Krychowiak a été expulsé pour un deuxième carton jaune.

Le milieu de terrain, ayant été réservé en première mi-temps, a ensuite fait trébucher Jakub Hromada dans ce qui était un défi insensé.

Krychowiak est licencié après deux fautes réservables, laissant ses coéquipiers au sec

Skriniar, qui était impérieux lorsque l’Inter a remporté le titre de Serie A la saison dernière, a immédiatement fait payer l’homme supplémentaire de la Slovaquie alors qu’il tirait de manière experte d’un corner.

Jan Bednarek de Southampton a failli marquer un but dans le temps additionnel, son tir passant juste à côté, mais la Slovaquie en a finalement eu assez pour mener le match à bien et remporter une brillante victoire.

Lewandowski et son équipe polonaise doivent maintenant se préparer à affronter l’Espagne samedi soir alors qu’ils cherchent à sauver leurs espoirs de qualification pour la phase à élimination directe.

La Slovaquie, quant à elle, entamera son match contre la Suède vendredi après-midi pleine de confiance.

