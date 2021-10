Milan veut être le leader de Bologne

22/10/2021 à 20h45 CEST

La Serie A est en feu et Milan veut attaquer le leadership même si ce n’est que pour une nuit. L’équipe de Pioli se rend à Bologne après avoir chuté en Ligue des champions et veut noyer les tirs au but en Serie A.

Mais l’accent est toujours mis sur l’humiliation subie par la Roma de José Mourinho qui a toujours une queue. Le 6-1 que Bodo/Glimt lui a endossé en Ligue de Conférence est la pire défaite d’une équipe coach par le sélectionneur portugais. Il n’avait jamais encaissé six buts auparavant. Mais la faute n’est généralement jamais à Mourinho. ‘The Special One’ a craqué et était à l’aise avec les remplaçants qu’il avait alignés en Norvège.

La journée

La Roma jouera à nouveau dimanche contre les leaders, Naples, dans l’un des grands matchs de la journée. Les Napolitains, qui ont tout gagné jusqu’ici en Serie A, chercheront à creuser la plaie de la capitale. Ils jouent à l’Olympique et les fans pourraient punir les leurs avec un coup de sifflet étrange.

Milan joue demain. Visitez Bologne après avoir à nouveau montré le visage le plus négatif d’Europe. Il est tombé à Porto au Portugal et a plus que cru pour aller aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. En Italie, c’est autre chose. Milan est deuxième, à deux points de Naples. Ils sont invaincus et n’ont laissé qu’un match nul en cours de route. S’ils gagnent, les dirigeants dormiront en attendant le résultat de Naples.

Le match du jour, Inter-Juventus qui se jouera dimanche au Giuseppe Meazza à partir de 20h45.

Les files d’attente probables

Bologne : Skorupski; Soumaoro, Medel, Théâtre ; Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey ; Soriano, Barrow ; Arnautovic.

Milan: Tatarusanu ; Calabre, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré ; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao ; Giroud.

Arbitre: Paolo Valeri.